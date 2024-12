El 17 de desembre de 2024, els alumnes dels Instituts d’Educació Secundària d’Albal, 25 d’Abril d’Alfafar i María Carbonell i Sánchez de Benetússer han tornat a les classes en els seus centres després de completar-se els treballs d’acondicionament necessaris per a la reobertura.

Amb aquesta tornada, tots els centres afectats per la riada del passat 29 d’octubre ja estan operatius, posant fi a una situació excepcional. Les actuacions han sigut supervisades i validades per informes tècnics de Tragsa, encarregada de les obres en la primera fase.

El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha volgut agrair el treball conjunt de la Conselleria, Tragsa i Tragsatec, així com dels equips directius, famílies, alumnat i tota la comunitat educativa per fer possible el retorn a les aules amb garanties de seguretat. Rovira ha subratllat: “En aquest mes i mig hem treballat amb l’objectiu comú de reprendre l’activitat lectiva amb les màximes garanties”.

Mesures adoptades

Des de la Conselleria, es van activar mesures immediates per garantir la continuïtat educativa:

Reubicació temporal d’alumnes en altres centres o en modalitat online.

en altres centres o en modalitat online. Instal·lació d’aules prefabricades per als centres més danyats, gestionades per la Direcció General d’Infraestructures Educatives.

per als centres més danyats, gestionades per la Direcció General d’Infraestructures Educatives. Acompanyament emocional per als afectats, incloent estratègies formatives.

per als afectats, incloent estratègies formatives. Coordinació amb centres acollidors per garantir la normalitat acadèmica.

El conseller Rovira també ha agraït la solidaritat dels centres que han rebut estudiants afectats, ajudant-los a recuperar la normalitat en una situació sense precedents.