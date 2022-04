Tornen els bons per a reactivar el comerç local d’Alzira 

1500 bons de 100 € en els quals el ciutadà abona 60 € i l’ajuntament els 40 restants

Diego Gómez: “En tres edicions de la campanya hem posat en circulació en el comerç local mig milió d’euros”

L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa una nova edició dels bons de comerç que es trauran a la venda el pròxim 26 d’abril. Com en la resta d’edicions per a adquirir els bons cal demanar cita prèvia a partir del dilluns 11 d’abril. Els bons de comerç són ajudes al ciutadà per a reactivar el consum, que permetran posar en circulació 150.000 € en l’economia local, fins al 30 de juny. La compra de bons està limitada a una unitat per persona, per tal d’arribar al major nombre de persones possible

En esta ocasió, es tornen a emetre 1500 bons valorats en 100 euros cadascun, i es podran beneficiar totes les persones que vulguen fer les seues compres als comerços d’Alzira. Dels bons de comerç, el ciutadà aportarà 60 euros i l’Ajuntament d’Alzira els 40 euros restants, és a dir, un total de 60.000 €.

“En dos anys i tres edicions de la campanya ja hem posat en circulació en el comerç alzireny 7000 bons, el que implica una injecció econòmica de mig milió d’euros. De nou tornem a destinar els recursos municipals per a ajudar, tant a la ciutadania, que obté un estalvi del 40% de la compra, com al teixit comercial de la ciutat. Esperem que esta nova campanya de bons tinga l’èxit i la bona acollida de les anteriors i reforce les compres de cara a la primavera, com vam tractar al Consell de comerç”, assegura Diego Gómez, alcalde d’Alzira i responsable d’Idea.

Com en l’última edició de bons, l’ús està limitat als establiments comercials amb IAE 64 i 65 (excepte 646 estancs, 647.5 màquines vending, 652.1, farmàcies, 654 venda de cotxes i 655 gasolineres, carburants i lubricants) segons el Decret 64/2021 del Consell de 14 de maig, que establix les bases reguladores de les ajudes extraordinàries a les administracions locals en matèria de comerç.

La venda dels bons de comerç es realitzarà en les dependències d’IDEA del 26 d’abril al 30 de juny EXCLUSIVAMENT A TRAVÉS DE L’AGENDA DE CITA PRÈVIA, que es pot trobar publicada a la web https://www.idea-alzira.com/bonos-comercio

Existències limitades a 1500 unitats i per ordre rigorós de la data de compra que genere la cita prèvia. Es tracta de “Targetes electròniques prepagament de 100 €”. Només s’admetrà el pagament amb targeta bancària

Cal recordar que com a qualsevol subvenció rebuda, s’haurà de contemplar a efectes fiscals en el moment de fer la declaració de l’exercici 2022.

En esta tercera edició d’esta acció comercial s’ha treballat en una nova imatge on els protagonistes dels cartells són alguns dels comerços participants del programa “Ens MOVEM pel comerç local”.

​

Els establiments comercials que estan adherits a la targeta d’Alzira no hauran de fer cap tràmit o inscripció. Aquells que no han participat amb anterioritat cal emplenar el següent formulari: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ/CANVIS FUC CAMPANYA DE BONS 2022

Podeu consultar les BASES REGULADORES DELS BONS DE COMERÇ PER A L’ACTIVACIÓ DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL punxant en l’enllaç, aprovades per Junta de Govern local de data 06/04/2022.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià