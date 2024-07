El cel de la capital de l’Horta Sud s’ha il·luminat amb una gran cascasa i mascletà com a punt i final a les seues festes

L’Ajuntament de Torrent ha posat el fermall d’or a les seues festes patronals amb un gran espectacle pirotècnic.

La nit d’ahir, dilluns 31 de juliol, la plaça de la Unió Musical posava el punt i final a les festes. Amb una espectacular carcassa que va precedir a una Gran Mascletà, a càrrec de la pirotècnia Germans Caballer.

La carcassa, com a preàmbul del que estava per vindre, va il·luminar el cel de Torrent. Amb centellejos de color i una potència que anunciava un final de festa en gran. A continuació, la Gran Mascletà feia tremolar la capital de l’Horta Sud davant l’atenta mirada de milers d’assistents que van voler acostar-se a disfrutar d’una combinació d’efectes pirotècnics de gran precisió i potència.

Amb un desplegament d’aproximadament 125 quilos de pólvora reglamentada i un calibre màxim de 75 mil·límetres. La mascletà va oferir un espectacle visual i sonor sense precedents. Efectes de baixa, mitjana i gran altura van garantir que tots els espectadors. Des dels més xicotets fins als més majors, pogueren disfrutar d’este tancament de festes.

La plaça de la Unió Musical es va omplir fins a la bandera per a presenciar este esdeveniment. Que ha acomiadat unes festes patronals carregades de tradició i alegria. Per part seua, la regidor de Festes, María Fernández, ha destacat la importància d’estes festes com un moment per a la convivència i el disfrutar de tots els *¡torrentins. Així mateix, ha destacat este espectacle pirotècnic final com “el tancament perfecte per a unes festes inoblidables”. “La mascletà ha sigut un espectacle de llum i so que ha emocionat a tots els torrentins.”