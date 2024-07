La carrera tindrà lloc el diumenge 7 de juliol a les 10.30 hores en l’Avinguda al Vedat

Este diumenge 7 de juliol, la ciutat de Torrent acollirà una nova edició de la carrera ciclista Cadet “Trofeu Caixa Rural Torrent”. Organitzada per la Penya Ciclista Torrent. Esta prova esportiva, emmarcada en la Setmana Esportiva Cadets, se celebrarà a partir de les 10.30 hores en l’Avinguda al Vedat.

La carrera congregarà a joves ciclistes de categoria cadet procedents de tota la Comunitat Valenciana i d’altres regions d’Espanya. Els qui competiran en un circuit urbà dissenyat per l’organització. L’Avinguda al *Vedat es tancarà al trànsit a les 8.45 hores per a garantir la seguretat dels participants i del públic assistent, i es tornarà a obrir a les 12 hores del migdia.

Durant la celebració de la prova, les línies d’autobusos municipals, L2 (Roja) i L3 (Blava) veuran modificat el seu recorregut habitual de manera temporal. Els autobusos desviaran el seu trajecte pels carrers València. Camí Real, Pare Méndez i Ronda del Safranar per a evitar la zona afectada per la carrera.

El regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, ha animat a la ciutadania a participar d’este esdeveniment esportiu. “Una cita ineludible per als amants del ciclisme i una oportunitat per a gaudir d’un diumenge en família en un ambient festiu i esportiu”. Així mateix, ha destacat també el paper de la Penya Ciclista Torrent en l’organització de la carrer. “Una entitat que treballa incansablement per fomentar l’esport entre els més joves i que contribuïx a dinamitzar la vida social de la nostra ciutat”.