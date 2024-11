Torrent anuncia la fi del primer Pavelló, com a alberg, després de la DANA

L’habilitació del recinte, que ha atés a més de dos mil persones, va ser un exemple de capacitat de reacció immediata davant la greu situació, per a acollir i atendre afectats

El tancament respon al treball realitzat per l’Ajuntament, a través de recursos propis i amb altres administracions per a buscar una solució residencial temporal

Comença ara la fase més centrada en l’assistència a l’establiment d’una recuperació sostenible per a les persones afectades i busca de solucions de vivenda més estable

La labor desenrotllada per la Creu Roja ha sigut fonamental, en l’assistència, atenció i ajuda mèdica, emocional i psicològica

L’Ajuntament de Torrent ha anunciat el tancament del Pavelló del Vedat, que es va habilitar temporalment com a refugi d’emergència després de la recent DANA. Durant els dies més crítics, este espai va servir com a alberg improvisat per a nombroses persones afectades per les inundacions que van deixar al seu pas danys materials, vivendes devastades i pèrdua de familiars.

A les 20.00 hores del 29 d’octubre es decidia habilitar el Pavelló Municipal del Vedat, convertint-se en un centre estratègic, per a acollir, assistir i ajudar a les primeres persones afectades i evacuades que arribaven al Pavelló, que en un primer moment van ser prop de 200 fins a arribar a acollir a prop de 1.000 persones, conforme anaven avançant les hores i la situació s’anava a agreujant, on s’atenia veïns, persones de municipis veïns, estrangers de visita i persones a les quals la DANA els va agafar en la carretera, empleats d’empreses del polígon, ciutadans que les primeres nits van estar allotjats en cases de veïns i que van arribar a l’alberg i a totes aquelles persones que el van necessitar i que per les circumstàncies, no van poder eixir de la ciutat.

L’habilitació del Pavelló va formar part del dispositiu d’emergència activat pel consistori en col·laboració amb diverses entitats. Creu Roja va exercir un paper fonamental en la gestió dels recursos i l’atenció als afectats, així com, nombrosos voluntaris que es van sumar a l’esforç, oferint aliments, roba, i suport emocional als qui ho van necessitar en eixos durs i crítics moments.

Agraïment a la labor de Creu Roja

El president local de Creu Roja, Enrique Bea ha informat que després de l’estabilització de les xifres d’acollits en els primers dies, en l’alberg habilitat en el Pavelló El Vedat ha acollit a 334 persones, xifra que va anar reduint-se en tornar algunes persones a les seues vivendes, o desplaçar-se a vivendes de familiars, així mateix i després de les gestions realitzades per l’ajuntament s’han anat reallotjant famílies en altres centres i solucions residencials. Un total de 38 voluntaris de Creu Roja han estat assistint i ajudant, al costat de 4 tècnics i 4 vehicles (un transport adaptat, un 4×4, un vehicle de suport i una ambulància). I s’han repartit 500 llits i instal·lat 280 llits. L’alberg de Torrent ha sigut un dels onze que Creu Roja ha instal·lat a la província.

Les persones allí acolliments van trobar en el recinte no sols un lloc segur, sinó també servicis bàsics com a menjar calent, roba, medicaments i atenció mèdica i psicològica. Equips de Creu Roja, juntament amb tècnics i personal municipal i voluntaris, van coordinar el dispositiu per a garantir que les necessitats dels allotjats anaren cobertes en tot moment.

A més, dels servicis bàsics, es va oferir acompanyament psicològic per a pal·liar l’impacte emocional de la catàstrofe, especialment als més xicotets. L’ajuntament ha destacat la importància de la labor dels professionals de Creu Roja, que va atendre persones en moments tan durs, com l’haver patit pèrdues materials i la incertesa de no saber quan podrien tornar a les seues llars.

En 48 hores, els veïns del Xenillet van tornar a les seues llars

L’Ajuntament ha dedicat especialment els seus esforços en el barri del Xenillet, una de les zones que ha patit més danys del municipi, i que afortunadament no ha patit cap víctima mortal.

En les primeres hores, després de les inundacions l’alcaldessa, Amparo Folgado, va visitar els carrers del barri, interessant-se per la situació dels afectats i organitzant el seu trasllat al Pavelló Municipal El Vedat, on la primera nit van rebre atenció mèdica i alimentària.

En menys de 24 hores, l’alcaldessa es va reunir amb representants de les associacions del barri, per a conéixer de primera mà les necessitats i situació personal de les famílies i quines eren les mesures més urgents a adoptar per a almenys que les famílies pogueren al més prompte possible tornar als seus domicilis.

Després de la reunió, tècnics municipals i de la Generalitat Valenciana, van començar a valorar els danys ocasionats i problemes en infraestructures per a intentar solucionar com més prompte millor. També van començar les labors de neteja i retirada de fang per part de Protecció Civil i servici de neteja de l’Ajuntament per a facilitar els accessos a les seues vivendes. El que va permetre que en 48 hores els veïns del barri del Xenillet tornaren a les seues llars.

El tancament del Pavelló respon a la millora progressiva de la situació, que ha permés a moltes famílies tornar a les seues vivendes, gràcies als treballs de neteja i reparació realitzats en les zones afectades per la DANA. I per a aquells que han perdut la seua vivenda o ha quedat en mal estat, l’ajuntament de Torrent ha realitzat a causa de la urgència per millorar la situació de les famílies, una labor ingent en la busca de recursos, coordinant a través de servicis socials, amb recursos propis i amb altres institucions, solucions residencials alternatives, com a allotjaments temporals en diferents emplaçaments públics i privats.

L’alcaldessa, Amparo Folgado ha manifestat que “ha agraït públicament la col·laboració de tots els que van contribuir a gestionar esta emergència. Des dels membres de la Creu Roja, especialment a Enrique Bea, als voluntaris, Policia Local i el personal municipal, l’esforç conjunt i continu en temps rècord ha permés afrontar una de les pitjors situacions que ha patit el nostre municipi”. Així mateix, ha destacat el paper de tots aquells, tant els efectius de seguretat com el personal de suport logístic i sanitari, els qui han col·laborat de manera ininterrompuda per a brindar una estada digna i segura a totes les persones que ho van necessitar. Un espai que va ser equipat i gestionat amb rapidesa, assegurant que els servicis essencials estigueren disponibles i proveir d’un entorn segur i de primera assistència per a tots”.