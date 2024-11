Torrent avança en la reconstrucció de passos, camins i passarel·les

Es normalitza el proveïment d’aigua en els disseminats

En la dihuitena sessió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) de l’Ajuntament de Torrent, celebrada el 20 de novembre de 2024 (i formada pels membres de l’equip de govern, membres de Policia Local, Bombers, Protecció Civil, Creu Roja, UME, gerent d’Aigües de l’Horta i tècnics de l’Ajuntament), s’ha informat sobre les últimes activitats realitzades i mesures adoptades, després de les greus inundacions ocasionades per la DANA. A continuació, un resum de les principals àrees tractades:

Respecte al trànsit s’informa que se circula amb normalitat.

Es continuen les labors de busca de desaparegut, sense resultats positius.

Protecció Civil continua la feina de casa de recollida de material, estris i maquinària de la Mancomunitat i realitzen trasllats. Es col·labora amb Policia Local i Bombers.

Creu Roja continua realitzant labors d’atenció de les persones acollides, amb tècnics i voluntaris.

En relació al proveïment d’aigua, s’informa que s’ha garantit l’aigua en tots els disseminats.

S’informa que el Consell Agrari de l’ajuntament ha posat maquinària a la disposició de l’empresa que ha de subministrar aigua als pous, per a reparar els problemes del proveïment. A més de la presa d’aigua provisional instal·lada per Aigües de l’Horta per al subministrament de l’empresa als pous.

S’ha mantingut contacte amb l’EPSAR que és qui ha de finançar l’obra de la depuradora devastada, actualment es realitza la valoració de danys. I se sol·licitarà la intervenció urgent.

Dels dos col·lectors: el sud funciona amb normalitat i el nord està devastat i actualment s’està treballant en això.

Respecte a les infraestructures danyades, s’ha mantingut contacte amb la Direcció d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana, i en les pròximes hores, se’ls enviarà la sol·licitud d’ajuda que ha d’anar al Ple del Consell, per al començament urgent de les obres de les passarel·les per als vianants de Joan XXIII i San Lluis Bertrán.

S’estan realitzant labors de neteja en la carretera del Mas del Jutge i també el pont d’Alaquàs i creant la rampa d’accés en el barranc de l’Horteta per a poder retirar els vehicles dels garatges de l’edifici del carrer del Bon Consell. L’accés als mateixos ha quedat completament desaparegut i hi ha q assegurar el terreny per a poder accedir maquinària i grues que puguen retirar els vehicles i netejar el fons de gran quantitat de llot.

S’estan reparant els danys en la CV-411 i el drenatge del barranc de la Canyada de Pequé. Amb esta actuació es recuperarà la carretera cap al Mas del Jutge, les canalitzacions de subministraments i el drenatge del barranc que passa per davall d’esta important via.

Així mateix, es treballa en l’obertura d’un pas sobre l’Horteta en el Clot de Bailón. Sota este pas, l’Ajuntament instal·larà unes noves canonades d’aigua per a les societats de reg, que subministren als nuclis de població. Es continua treballant en la recuperació d’altres passos i camins del seu terme municipal.

Respecte a l’E.I. Ciutat Jardí, hi ha gran quantitat de llots i en breu estarà preparada la memòria de l’estat, per a la seua actuació immediata. Es continua treballant en el Centre Social El Xenillet, que en breus dies estarà finalitzada la seua adequació, a excepció de l’ascensor.

Es continuen incorporant carrers de disseminats a la llista de carrers provisional que s’està redactant de valoració de danys en vivendes.

S’han fixat tres dies, perquè els afectats de la vivenda carrer Maestro Fortea, puguen continuar retirant, efectes personals, documentació i roba de les seues vivendes, acompanyats per Policia Local, brigada d’Obres.