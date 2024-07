Torrent calfa motors per a les seues festes de Moros i Cristians

El pregó tindrà lloc demá dimecres 24 de juliol, a les 19.00 hores als peus de la Torre, a càrrec de Daniel Catalá

Dimecres que ve 24 de juliol donarà principi la setmana gran de les Festes de Moros i Cristians de Torrent 2024.

Un any més, la ciutat es prepara per a viure uns dies plens de color, música i tradició. En els quals es recrearà la lluita entre bàndols moros i cristians per la conquesta de l’emblemàtica Torre.

El pregó donarà inici a les festes

Els actes oficials s’iniciaran el dimecres 24 de juliol, a les 19 hores. Amb el tradicional pregó de festes, que tindrà lloc als peus de la Torre. Enguany, l’encarregat de pronunciar el pregó serà Daniel Catalá. L’acte comptarà amb la presència de la regidor de Festes, María Fernández, els membres de la Corporació Municipal i els màxims representants de tots dos bàndols. Els capitans Moro i Cristiano, Vicente Bacete i Miguel García.

Daniel Catalá Pérez, pregoner de la festa

Daniel Catalá Pérez, nascut a Muro de Alcoy, és investigador en la UPV al mateix temps que impartix classes en la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses d’esta mateixa universitat.

Apassionat de les festes de moros i cristians, ha exercit nombrosos càrrecs de responsabilitat, tant a Muro de Alcoy com a Torrent, on residix des de 2010. Entre altres, ha sigut president de la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians “Verge dels Desemparats” de Muro de Alcoy, president de la Federació de Moros i Cristians de Torrent (2014-2017) i impulsor, cofundador i primer president de la Mancomunitat Festera de Moros i Cristians de la província de València MAFEMiC. A més, ha col·laborat en nombroses ocasions amb la Unió Nacional d’Entitats Festeres UNDEF, entitat de la qual és soci honorífic des de març de 2019.

Novetats en les festes

Els capitans de les comparses han anunciat algunes novetats per a enguany. Entre elles, destaca el canvi del recorregut de la baixada, que enguany tornarà a ser en recte sense envoltar la Torre. A més, s’ha volgut donar major importància a la “Entradeta Infantil”, que enguany comptarà amb cadires per als assistents.

Les trabucàs canvien de nom

Una altra novetat és el canvi de denominació de les trabucàs. La primera d’elles es dirà “Conquesta”, en referència a la presa de la Torre per part dels moros, mentres que la segona es dirà “Reconquesta”, fent referència a la recuperació de la Torre per part dels cristians.

Programació completa de les festes

Després del pregó, les festes continuaran amb una intensa programació d’actes, que inclou:

· Dijous 25 de juliol: Entradeta Infantil (19 hores), Ball en la Plaça Major (24 hores).

· Divendres 26 de juliol: Conquesta Mora (primera trabucà) (19 hores).

· Diumenge 28 de juliol: Reconquesta Cristiana (segona trabucà) (19 hores).

· Dilluns 29 de juliol: Entrada de bandes (19.30 hores), Gran Entrada Mora i Cristiana (20 hores).

· Dimecres 30 de juliol: Processó en Honor als Sants Patrons.

El divendres dia 26 tindrà lloc la Conquesta Mora, coneguda com a primera trabucà, a les 19.00 hores, on els Moros prendran la Torre i conquistaran al bàndol Cristiano. El diumenge 28 tindrà lloc la “Reconquesta” per part del bàndol Cristiano, en la plaça Major a les 19.00 hores.

El dilluns 29 arriba el dia gran de la festa, amb l’entrada de bandes, des de Trinitàries fins a Mont-Sión a les 19.30 hores, com a preludi a la Gran entrada Cristiana i Mora, que tindrà lloc a les 20.00 hores, amb el recorregut invers.

La festa arriba a la seua final el dia 30 de juliol amb la processó en Honor als Sants Patrons, Abdón i Senén. Des de l’Església de l’Asunción de La nostra Senyora.

Les comparses i les filaes, protagonistes de la festa

Durant tota la setmana, les diferents comparses i filaes de la localitat disfrutaran de l’ambient festiu i d’activitats complementàries. Organitzades per cadascuna d’elles, en un ambient de germanor on no faltarà la música.