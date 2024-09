Torrent celebra el 9 d’Octubre amb una setmana plena de novetats i identitat valenciana

Un gegant de tres metres i creat per Ceballos i Sanabria, obrirà la processó cívica, i un emotiu concert amb Pascual Andreu i la UMT retrà homenatge a Nino Bravo.

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conèixer la programació pel 9 d’octubre i el Dia de la Hispanitat 2024 al Pati Rosa.

El lloc, que està sent objecte d’una reforma, llueix des d’esta setmana a les escales els colors que representen la Real Senyera i la bandera d’Espanya, en una giny visual a la importància d’estes dates. L´alcaldessa Amparo Folgado, acompanyada per membres del seu equip de govern, ha destacat que durant la presentació que “per a este equip de govern són molt importants les nostres senyes d’identitat, la nostra cultura i les nostres tradicions, per això dediquem grans esforços per oferir una programació cultural a l’alçada d’esta Gran Ciutat”.

Una setmana cultural per celebrar la identitat valenciana

La programació per al 9 d’octubre inclou més de 20 activitats que es desenrotllaran entre l’1 i el 9 d’octubre. Entre les novetats principals, el consistori ha encarregat als artistes Ceballos i Sanabria la creació d’un gegant de 3 metres d’alçada que representarà el rei Jaume I. Este nou símbol obrirà la Processó Cívica d’este any, escortat pels dos massers municipals, en un acte que, per segon any consecutiu, la Real Senyera baixarà des del balcó de l’Ajuntament.

La Setmana del 9 d’Octubre estarà centrada a la Identitat Valenciana, amb activitats que van des d’exposicions i presentacions de llibres fins a esdeveniments infantils als diferents barris de la ciutat. “Com cada gran esdeveniment que celebra esta ciutat, des de l´equip de govern volem que s´arribe a tots els barris”, ha assenyalat l´alcaldessa. El dia 9 d’octubre culminarà amb el tradicional Homenatge a la Real Senyera, que recorrerà l’Avinguda al Vedat fins a la Torre, seguit d’un homenatge a l’icònic cantant valencià Nino Bravo, amb la participació del tenor torrentí Pascual Andreu i la Banda de la Unió Musical de Torrent.

L´alcaldessa ha afirmat que “estic segura que esta Setmana del 9 d´Octubre que gira al voltant de la Identitat dels Valencians i dels Torrentins, encantarà als nostres veïns”, així com també ha expressat que “la creació d´un Jaume I gegant serà el primer d’altres que vindran, ja que a poc a poc volem que l’Ajuntament de Torrent tinga en propietat elements patrimonials que se sumen a la Real Senyera, als Maseros i a tants altres que vindran i que ens identifiquen com a poble valencià” .

Homenatge a Nino Bravo i un concert inoblidable

Folgado també ha destacat el concert que la Unió Musical de Torrent oferirà el 9 d´octubre en homenatge a Nino Bravo, assegurant que “serà un concert inoblidable, amb la potent veu de Pascual Andreu, que rendirà tribut al cantant valencià més important”.

Finalment, a més de l’àmplia oferta cultural, la ciutat de Torrent tornarà a engalanar-se amb els paraigües decoratius ja famosos que representen els colors de la Real Senyera i la bandera d’Espanya, adornant els carrers Sagra i Sant Cristòfol, repetint l’èxit de l’any passat .

La programació cultural inclou esdeveniments destacats com ara exposicions, presentacions de llibres i espectacles infantils, que s’estendran al llarg de tota la ciutat. La celebració culminarà amb la Processó Cívica, l’Homenatge a Jaume I i la Real Senyera, el concert homenatge a Nino Bravo i un espectacle de focs artificials ofert per Pirotecnia Vulcano a la Plaça Major.

PROGRAMACIÓ 9 D’OCTUBRE EN TORRENT 2024

DIMARTS 1 D’OCTUBRE

18:00 h. Inauguració Exposició Moros i Cristians.

De l’1 al 16 d’octubre.

Ubicació: Sala Exposicions Mercat Sant Gregori.

18.30 h. Dia del Major Concert de la Banda de Majors

de l´Horta Sud.

Ubicació: Saló d’actes de la Unió Musical de Torrent

Avinguda al Vedat, 21.

19.00 h. Inauguració Exposició “Identitat, passió i art”.

De l’1 al 14 d’octubre.

Ubicació: Sala polivalent Antic Mercat.

DIMECRES 2 D’OCTUBRE

19.00 h. Shhcúchame “Especial Identitat Valenciana”.

Ubicació: Saló d’actes Casa de Cultura.

19.00 h. Presentació del Llibre “Torrent i la seua

indumentària”, nº2 de la col·lecció Gran Torrent.

Ubicació: Sala polivalent Antic Mercat.

DIVENDRES 4 D’OCTUBRE

19.00 h. Contacontes: Tirantet el Valent.

Ubicació: Plaça Pintor Miró.

19.00 h. Col·loqui amb Calo Carratalà: Paisatgisme.

Ubicació: Saló d’actes Casa de Cultura.

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

11.00 h. Jocs Tradicionals Artesanals de Destresa i Lògica.

Ubicació: Plaça Pedro Iturralde.

11.00 h. Jocs Tradicionals. Ubicació: Av. Olímpica.

12.00 h. Teatre infantil “El conte de Jaume I” . Ubicació: Plaça Fra Antonio Panes.

12.00 h. Teatre infantil “Somnis Valencians” . Ubicació: Plaça Unió Musical.

19.00 h. Homenatge a la Senyera, Falla Sants Patrons.

Ubicació: Parc de Trenor.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

11.00 h. Jocs Tradicionals Artesanals de Destresa i Lògica.

Ubicació: Plaça Fra Antonio Panes.

11.00 h. Jocs Tradicionals.

Ubicació: Plaça Unió Musical.

12.00 h. Taller infantil “Aprenent de mosaiquer”.

Ubicació: Av. Olímpica.

19.00 h. Rondalles per a la xicalla. Ball de Torrent.

Ubicació: Plaça Major.

DILLUNS 7 D’OCTUBRE

19.00 h. Presentació del llibre “Jaime I, el Conquistador”, de JUAN RAMÓN BARAT.

Ubicació: Saló d’actes Casa de Cultura.

DIMARTS 8 D’OCTUBRE

20.30 h. Xàquera de Torrent a Sant Lluís Bertran, amb el Grup de Ball l’Ú i Dos del Llar Antonià.

Ubicació: Ermita de Sant Lluis Bertran.

MIÉRCOLES 9 D’OCTUBRE

19.00 h. Processó Cívica.

Ubicació: Des de l’ajuntament fins a plaça major.

20.00 h. Homenatge a Jaume I i a la Senyera.

Concert extraordinari Banda UMT.

Espectacle de focs artificials.

Ubicació: Plaça Major.