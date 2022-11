El mes del medi ambient torna a Torrent. Del 8 de novembre al 11 de desembre, el municipi oferirà diferents rutes, tallers i activitats per als veïns i les veïnes.

La divulgació de continguts mediambientals i el foment de pràctiques responsables entre els xiquets i les xiquetes de la ciutat torna. La recuperació d’espais naturals, com la Serra Perenxisa, es altre dels objectius d’esta iniciativa.

Per al consistori municipal, apostar per la educació ambiental de les noves generacions es clau. La sostenibilitat, el reciclatge o el canvi climàtic estaran molt present en totes les activitats, rutes i tallers que es porten a terme.

Per al govern municipal altre dels objectius d’esta iniciativa es la de apropar a la ciutadania eixos paratges naturals, per a que els puguen disfrutar i utilitzar amb respecte i cura, així com impulsar les zones i els paratges naturals que Torrent ofereix per als veïns i turistes.