Torrent celebra el Nadal amb un programa especial per als seus majors

La variada programació de l’Ajuntament inclou teatre, concerts, tallers creatius i berenars nadalencs perquè els majors gaudisquen del Nadal 2024

L’Ajuntament de Torrent, a través del Pla Municipal de Persones Majors, ha dissenyat una completa programació nadalenca per als seus veïns majors.

Aquestes activitats, que van començar el passat 9 de desembre i s’estendran fins al dia 20, tenen com a objectiu principal fomentar la convivència, la participació activa i el gaudi de les persones majors de cara a les festes nadalenques.

La inauguració del programa va tindre lloc el dilluns 9 de desembre al saló d’actes de l’Ajuntament de Torrent, on el Grup de Teatre “El Olivar” va presentar la seua obra El cura Paco. L’actuació, plena d’humor i emocions, va ser seguida per una animada sessió de playbacks que van arrancar aplaudiments i somriures entre els assistents.

Pròxims esdeveniments destacats

Dissabte 14 de desembre : Concert de Nadal de l’orquestra sénior de la Unió Musical Torrent . Serà a les 18:30 h a la seu de la UMT. Es promet una experiència inoblidable gràcies al talent i dedicació dels músics veterans.

: . Serà a les 18:30 h a la seu de la UMT. Dimarts 17 : El Centre Municipal de Persones Majors Sant Enric acollirà una entranyable berenar nadalenca amb l’actuació de la Rondalla Cami la Noria.

: El Centre Municipal de Persones Majors Sant Enric acollirà amb l’actuació de la Rondalla Cami la Noria. Dimecres 18 : Taller de corones nadalenques al Centre Municipal de Persones Majors Verge de l’Olivar, a càrrec de Carmen Orti del taller de reciclatge tèxtil.

: al Centre Municipal de Persones Majors Verge de l’Olivar, a càrrec de Carmen Orti del taller de reciclatge tèxtil. Dijous 19 : Actuació de la Rondalla L’U i Dos durant la tradicional berenar nadalenca al Centre Municipal de Persones Majors Bellido.

: Actuació de durant la tradicional berenar nadalenca al Centre Municipal de Persones Majors Bellido. Divendres 20: Clausura al Centre Verge de l’Olivar amb berenar i l’actuació de la Rondalla del Cercle Catòlic, que oferirà un repertori ple de melodies populars.

El regidor de Serveis Socials, Arturo García, ha destacat: “Volem que els nostres majors se senten valorats i que aquestes dates siguen una oportunitat per a compartir moments en tots els centres municipals. Totes les activitats s’han dissenyat pensant en els seus interessos i necessitats.”

García també ha subratllat: “Amb aquest programa busquem que ningú es quede al marge, oferint un espai per a gaudir i crear records feliços.”

Una Nadal per a tots

Amb aquesta programació, Torrent reafirma el seu compromís amb el benestar i la integració de les persones majors. La variada agenda busca fomentar l’esperit nadalenc, la creativitat i la convivència.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha expressat: “És el nostre deure assegurar-nos que tots, especialment els nostres majors, visquen el Nadal amb alegria.” També ha destacat que els majors podran gaudir de tota la programació prevista per a famílies i xiquets, amb activitats pensades per a moments de diversió després d’un any complicat per la DANA.