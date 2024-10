Torrent celebra els I Premis “Comerç de Torrent, bones tendes i bona gent”

L’Ajuntament de Torrent ha celebrat la primera edició dels premis “Comerç de Torrent, bones tendes i bona gent”, que reconeixen els comerços locals per la seua trajectòria, innovació i compromís amb la sostenibilitat.

Els premiats han sigut la Carnicería HermanosRomero, per la seua dilatada trajectòria i capacitat d’adaptació, El Cajón de María, per la seua innovació digital en moda i complements, i Racó a Granell, pel seu enfocament sostenible al vendre productes a granel i promoure el consum responsable.

Els comerços premiats han rebut un distintiu acreditatiu, 500 euros en publicitat i assessorament per valor de 500 euros en l’àrea que trien. L’esdeveniment ha comptat a més amb l’actuació del monologuista Óscar Tramoyeres, qui va fer riure el públic amb el seu humor sobre la vida quotidiana dels comerços locals.

Aquesta celebració forma part del Dia del Comerç Local, que inclou un sorteig de 10 premis de 300 euros per incentivar les compres en els comerços de Torrent. La gran Fira del Comerç, prevista inicialment per al 25 d’octubre, ha sigut ajornada per previsió de pluja.