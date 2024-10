Torrent celebra en gran la lectura i la cultura: Èxit Rotund en la 51a Edició de la seua Fira del Llibre

Màxim Horta brilla en la Clausura, amb llargues cues per a emportar-se signats els seus llibres

La 51a Fira del Llibre de Torrent ha sigut clausurada, deixant després de sí un llegat de cultura i passió per la lectura que en tota la Plaça Va unir Musical.

Durant quatre dies, des del 17 fins al 20 d’octubre, la Fira ha sigut un cúmul d’activitat literària, atraient a un públic divers, des d’àvids lectors fins a famílies que buscaven un espai d’entreteniment i aprenentatge.

Durant el passat cap de setmana, la Fira del Llibre ha comptat amb la presència de nombrosos escriptors locals i autors de renom. Entre ells, va destacar, en el tancament, la participació del reconegut escriptor Maximo Huerta, qui va protagonitzar una de les jornades més esperades de la Fira.

Enguany, el certamen ha destacat per la seua àmplia i variada programació, dissenyada per a capturar l’interés tant de xiquets com d’adults, i per a fomentar la passió per la lectura en totes les edats. Les casetes de llibreters van presentar les seues novetats, oferint promocions especials i l’oportunitat de conéixer a autors de capçalera, els qui van estar encantats de signar exemplars de les seues obres. Entre els autors destacats es trobaven l’escriptor valencià Màxim Huerta i el cantant i escriptor Rayden, així com Santiago Díaz, autor de ‘Els nou regnes’, els qui van aportar el seu talent i carisma a l’esdeveniment.

A més de les signatures de llibres, la Fira va oferir un extens programa d’activitats que va incloure tallers i espectacles per als més xicotets, com a contacontes i activitats infantils que van mantindre entretinguts als assistents més joves durant els quatre dies. També va haver-hi espai per a les actuacions, l’humor amb diversos monòlegs, contacontes, que van contribuir al fet que la Fira fora un espai de trobada per a totes les edats.

La vesprada del diumenge, Màxim Huerta va atraure una multitud de veïns de Torrens i de la comarca de Horta Sud, els qui van fer llargues cues per a obtindre la signatura dels seus dos últims llibres. L’entusiasme i l’acolliment del públic van ser prova de l’afecte que els lectors de la regió senten per l’autor. Folgado va aprofitar la seua última visita per a exercir d’amfitriona i rebre a l’escriptor Màxim Horta i fer-li lliurament de la tradicional cistella de xocolate de Torrent

L’alcaldessa, Amparo Folgado va manifestar que “vull agrair de primera mà el treball realitzat per les llibreries que han participat en aquesta Fira del Llibre i els tècnics de Cultura de l’Ajuntament de Torrent per l’organització. La Fira del Llibre de Torrent no sols ha sigut una celebració de la literatura, sinó també un espai de trobada i diàleg entre autors, lectors i amants dels llibres, consolidant-se com un esdeveniment cultural de gran importància a la província. Amb la promesa de tornar l’any vinent amb més força, i reafirmar-nos en el compromís d’aquest equip de govern amb la lectura i la cultura en general de Torrent”.

El regidor de cultura, Aitor Sánchez, ha expressat “la seua satisfacció per l’èxit de la fira, destacant el gran acolliment per part del públic i l’ambient familiar que es va respirar en