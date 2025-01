Torrent celebra la recta final de Nadal amb una àmplia agenda d’activitats

Hui obri les seues portes el Campament Reial en la Plaça Amèrica, que es podrà visitar amb el Trenet de Nadal.

Amb l’arribada del nou any, Torrent manté viu l’esperit festiu i nadalenc, oferint als seus veïns i visitants una sèrie d’activitats per a gaudir en família fins al pròxim 6 de gener.

La ciutat es prepara per a tancar aquestes festes amb esdeveniments que combinen tradició, entreteniment i cultura.

Un Campament Reial per a totes les edats

Des d’aquest dijous 2 de gener fins al dissabte 4 de gener, els més menuts podran gaudir del Campament Reial dels Reis Mags, ubicat a la Plaça Amèrica. Aquest espai, a més de ser un punt de trobada amb Melcior, Gaspar i Baltasar, inclou un mercat artesanal i activitats per a tots els públics.

L’horari del campament és de 11:00 a 14:30 hores i de 17:00 a 20:30 hores.

Per a facilitar l’accés, el trenet nadalenc, patrocinat per IDEAT, connectarà diferents punts de la ciutat amb la Plaça Amèrica. Amb dues rutes principals, des de la Plaça Corts Valencianes i l’Avinguda Olímpica, aquest transport promet ser una forma divertida de moure’s per Torrent. Els horaris del trenet són de 10:45 a 14:00 hores i de 16:45 a 20:00 hores.

Mercat de Reis

Els dies 4 i 5 de gener torna al primer tram de l’Avinguda al Vedat, al costat de l’Ajuntament, el tradicional mercat de Reis, on es podran fer les últimes compres nadalenques als diversos llocs de venda.

Art i tradició nadalenca

L’exposició de betlems, ubicada a l’Espai Sant Gregori, romandrà oberta al públic fins al dissabte 4 de gener. L’horari és de 8:00 a 14:00 hores, amb una sessió addicional el divendres per la vesprada, de 17:00 a 20:00 hores. També es pot visitar el Betlem monumental de la Plaça Corts Valencianes, disponible les 24 hores del dia fins al 6 de gener.

La decoració nadalenca inclou dos arbres emblemàtics: l’Arbre del Voluntariat, a la Plaça Bisbe Benlloch, i l’Arbre de la Solidaritat, al costat de la Torre.

Activitats culturals i esportives

L’agenda cultural i esportiva també ocupa un lloc destacat. El divendres 3 de gener, Marta Pereira presentarà el seu conta-contes “Viatge al bosc en Nadal” a la Biblioteca Metro a les 12:00 hores, mentre que, per la vesprada, l’Auditori de Torrent acollirà el musical “Pinocho, un musical per a somiar”.

L’esport estarà representat amb el 18é Torneig de Bàsquet 3×3 de la Unió Bàsquet Femení Torrent, que es disputarà al Pavelló El Vedat durant tota la jornada del divendres.

La Gran Cavalcada de Reis

El diumenge 5 de gener serà un dels dies més esperats per als més menuts. A les 18:30 hores, la Gran Cavalcada de Reis recorrerà l’Avinguda Genaro Palau fins a arribar a l’Ajuntament, on Ses Majestats adoraran el xiquet Jesús al Betlem monumental de la Plaça Corts Valencianes.

Eixa mateixa vesprada, l’Auditori de Torrent serà l’escenari del Gran Concert d’Any Nou, protagonitzat per la Strauss Festival Orchestra i el Strauss Festival Ballet Ensemble.

Finalment, el 6 de gener es tancaran les festes amb l’últim dia del Mercat Artesà al Centre Comercial Les Amèriques, organitzat per Cantera d’Empreses, un lloc ideal per a trobar regals únics i productes locals. L’exposició educativa de construccions LEGO continuarà fins a l’11 de gener.

AGENDA DE LA CIUTAT (2 AL 6 DE GENER)

Dijous, 2 de gener:

Campus de Nadal i Reis (poliesportiu Anabel Medina i CD Monte-Sión).

10:00h : Taller “Crea el teu fanzine” al CIJ Torrent (inscripció prèvia).

: Taller “Crea el teu fanzine” al CIJ Torrent (inscripció prèvia). 10:45h-14:00h i 16:45h-20:00h : Trenet de Nadal.

: Trenet de Nadal. 11:00h-14:30h i 17:00h-20:30h : Campament Reial a la Plaça Amèrica.

: Campament Reial a la Plaça Amèrica. 17:30h: Festa dels Reis Mags amb ASOGINTER al Saló d’Actes de l’Ajuntament.

Divendres, 3 de gener:

9:00h-20:00h : 18é Torneig de Bàsquet 3×3 (Pavelló El Vedat).

: 18é Torneig de Bàsquet 3×3 (Pavelló El Vedat). 10:00h : Jocs de taula al CIJ Torrent.

: Jocs de taula al CIJ Torrent. 10:45h-14:00h i 16:45h-20:00h : Trenet de Nadal.

: Trenet de Nadal. 11:00h-14:30h i 17:00h-20:30h : Campament Reial a la Plaça Amèrica.

: Campament Reial a la Plaça Amèrica. 12:00h : Conta-contes “Viatge al bosc en Nadal” a la Biblioteca Metro.

: Conta-contes “Viatge al bosc en Nadal” a la Biblioteca Metro. 18:00h : Musical “Pinocho, un musical per a somiar” a l’Auditori de Torrent.

: Musical “Pinocho, un musical per a somiar” a l’Auditori de Torrent. 19:30h: Torrent Brass Ensemble al Saló d’Actes de l’Ajuntament.

Dissabte, 4 de gener:

10:45h-14:00h i 16:45h-20:00h : Trenet de Nadal.

: Trenet de Nadal. 11:00h-14:30h i 17:00h-20:30h : Campament Reial a la Plaça Amèrica.

: Campament Reial a la Plaça Amèrica. Mercat de Reis tradicional a l’Avinguda al Vedat durant tot el dia.

14:00h: Tancament de l’exposició de betlems a l’Espai Sant Gregori.

Diumenge, 5 de gener:

Mercat de Reis tradicional a l’Avinguda al Vedat durant tot el dia.

18:30h : Gran Cavalcada de Reis Mags (Avinguda Genaro Palau fins a l’Ajuntament).

: Gran Cavalcada de Reis Mags (Avinguda Genaro Palau fins a l’Ajuntament). 19:00h: Gran Concert d’Any Nou a l’Auditori de Torrent.

Dilluns, 6 de gener: