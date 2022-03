Les activitats d’aquesta setmana pretenen conscienciar sobre els beneficis que una vida activa té per a la salut de les persones

Coincidint amb la pròxima celebració del Dia de l’Esport i el Dia de la Salut, 6 i 7 d’abril respectivament, l’Ajuntament de Torrent i la Fundació Esportiva Municipal organitzaran del dia 4 al 8 d’aquest mateix mes la ‘Setmana de l’Esport i la Cultura’.

Durant aquests dies, diferents ubicacions de la ciutat albergaran instal·lacions esportives en les quals es podran realitzar activitats com a escalada, salts en llit elàstic o barra d’equilibri.

L’objectiu d’aquestes jornades és informar sobre els avantatges de la pràctica habitual d’activitat física i esport.

“Volem que aquesta setmana servisca per a conscienciar, especialment als xiquets i xiquetes, sobre la importància d’evitar el sedentarisme i també per a promoure els beneficis que una vida activa té per a la salut de les persones”, ha destacat la regidora d’Esports, Susi Ferrer.

L’horari de les activitats durant tota aquesta setmana serà de 17 a 20 hores i arrancarà el dia 4 d’abril en la Plaça Va unir Musical. El dia 5 estaran situades en Parc Central, en l’encreuament de l’Avinguda Olímpica i el carrer Seül 88. El 6 d’abril, l’acció es traslladarà a la Plaça de les Corts Valencianes. El dijous 7 i el divendres 8 d’abril, serà el torn de la plaça Frare Antonio Panes i el carrer Joan XXIII, respectivament.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià