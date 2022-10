El termini de presentació de les sol·licituds per a la reforma d’immobles amb valor patrimonial o situats en entorns patrimonials estarà obert fins al pròxim 31 d’octubre de 2022

La quantia de la subvenció pot aconseguir el 30% del cost de les obres executades en el moment de la sol·licitud, amb un màxim de 30.000 euros per sol·licitant

L’Ajuntament de Torrent convoca el pla de subvencions i ajudes per a la rehabilitació integral d’immobles emplaçats en entorns patrimonials o amb valor patrimonial, posant a la disposició de la ciutadania una quantitat total de 294.919,92 euros en ajudes directes per a facilitar la regeneració i la renovació urbana del municipi. En aquest sentit, la quantia de la subvenció serà el 30% del cost de les obres executades en el moment de la sol·licitud, amb un màxim de 30.000 euros per sol·licitant.

“Aquestes ajudes tenen com a objectiu millorar la imatge urbana dels enclavaments històrics de la ciutat i reforçar la seua seguretat, a més de reactivar l’economia, impulsant el sector de la construcció i la rehabilitació d’habitatges”, explica la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma Amat.

Així, podran beneficiar-se d’aquestes ajudes els propietaris d’edificis residencials i també la comunitat de propietaris, en el cas que l’actuació afecte elements comuns de l’immoble. En el cas de la rehabilitació d’edificis, les ajudes se centren en els barris històrics i s’inclouen també els edificis que presenten característiques tradicionals o elements declarats d’interès cultural o de rellevància local. Les actuacions subvencionables han de referir-se a obres executades entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.



El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins al pròxim 31 d’octubre de 2022, ja siga mitjançant registre d’entrada de l’Ajuntament de Torrent, sol·licitant una cita prèviament, o bé de manera telemàtica a través de la carpeta ciutadana de la web de l’ajuntament. A la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la documentació tècnica següent: memòria tècnica amb la descripció de les obres realitzades i la certificació tècnica corresponent, així com el rebut de les factures abonades o el justificant bancari.