Torrent va rebre ahir, durant la V Setmana de l’AgriCultura, una xarrada sobre la importància de la morera i la seda a les indumentàries tradicionals valencianes, sobre tot als vestits fallers.

Ahir per la vesprada, el Grup de Ball de Torrent celebrà una xarrada al Museu Comarcal de l’Horta Sud, on Manuel Lleonart, president del Grup, va explicar la importància de la seda als vestits de fallers i indumentàries tradicionals valencianes.

El Museu Comarcal de l’Horta Sud va se escenari d’esta exposició. La V Setmana de l’AgriCultura està dedicada a la morera, un arbre que arribà com a espècie invasora, però acabà sent important per la cria de cucs de seda. Al Museu, en commemoració, s’ha creat la exposició relacionada amb la morera, amb jocs interactius i una mostra de com es criaven els cucs per aconseguir la matèria primera de les teles.

Aquesta xarrada va ser la conclusió a la Setmana de l’AgriCultura de Torrent, que va apropar a la població a l’origen i importància de la morera a la tradició valenciana.