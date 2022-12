Torrent dona la benvinguda al Nadal

La ciutat de Torrent donarà la benvinguda al Nadal demà, Dia de la Immaculada, amb la celebració dels primers actes de la programació elaborada per l’Ajuntament de Torrent per a aquestes festes. “Estem molt emocionats per tornar a sentir la màgia i la il·lusió del Nadal recorrent els nostres carrers, després d’un període tan difícil com el que ens ha tocat viure”, destaca el regidor de Festes, José Pascual Martínez, qui convida als veïns i veïnes de Torrent a “retrobar-se i gaudir de les activitats que hem preparat amb l’esperit familiar, inclusiu i solidari tan característic d’aquestes dates”.

Així, la jornada començarà a les 6:30h amb la tradicional Aurora a la porta de l’edifici consistorial; seguidament, a les 12h, se celebrarà la missa en honor a la Puríssima en la parròquia de l’Asunción de La nostra Senyora, a manera d’avantsala de la processó de les clavariesas de la Immaculada, que donarà inici a les 18:30h des de la mateixa parròquia.Una vegada finalitzada, al voltant de les 19:30h, s’inaugurarà la representació del Naixement a la Casa de la Cultura i es dispararà un castell de focs artificials. I com a colofó, a les 20:30h, tindrà lloc l’encesa de les llums de Nadal a càrrec de l’alumnat del cicle d’Imatge i So de l’IES La Marxadella en la plaça Bisbe Benlloch, on la ciutadania també podrà gaudir, per primera vegada en la història, de l’actuació conjunta de les agrupacions corals del Cercle Catòlic i la Unió Musical Torrent, a més de la veu de la soprano Belén Roig, el xou de llums preparat per l’Ajuntament i la mascletà nocturna.