Torrent entrega els premis literaris de la I edició dels ‘Jocs Florals. Torrent Gran Ciutat’

El certamen fomenta la creativitat literària i promou l’ús del valencià

Un total de 29 obres han estat presentades a les cinc categories convocades

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià, va lliurar anit els premis dels ‘I Jocs Florals. Torrent Gran Ciutat’, una iniciativa destinada a fomentar la creació literària en valencià. L’acte va estar presidit per l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, acompanyada per la regidora de Família, Infància i Política Lingüística, Mª Ángeles Lerma, i altres membres del consistori.

El principal objectiu dels ‘Jocs Florals de Torrent’ és impulsar la recuperació del valencià i fomentar-ne l’ús en la vida ciutadana. A més, es pretén contribuir a la creativitat literària i prestigiar socialment l’ús del valencià. Aquesta iniciativa reforça el compromís del consistori amb la llengua pròpia.

Primera convocatòria dels ‘Jocs Florals. Ciutat de Torrent’

La convocatòria, tancada el passat 15 d’octubre, va permetre participar a persones majors d’edat amb treballs originals i inèdits en qualsevol de les modalitats proposades. Els ‘I Jocs Florals. Torrent Gran Ciutat’ han inclòs premis en diferents categories:

Premis Ordinaris:

Flor Natural: Poema de composició i tema lliure, escrit en valencià ( 700€ ).

Poema de composició i tema lliure, escrit en valencià ( ). Englantina d’Or: Poema de tema lliure sobre Torrent o la terra valenciana (400€).

Premis Extraordinaris:

Narrativa: Relat de tema lliure ( 600€ ).

Relat de tema lliure ( ). Investigació: Treball sobre Torrent o la seua història ( 700€ ).

Treball sobre Torrent o la seua història ( ). Còmic: Còmic de tema lliure (600€).

Obres i autors guardonats

Premi Englantina d’Or: ‘Des de Terra’, de María Amparo Cabrera Sanfélix .

‘Des de Terra’, de . Premi Flor Natural de Poesia: ‘La Boira dins la Llum’, de Alberto García Elena .

‘La Boira dins la Llum’, de . Premi Narrativa: ‘Encara diuem que em queixe i atres històries’, de Miquel García Maldonado .

‘Encara diuem que em queixe i atres històries’, de . Premi d’Investigació: ‘Noves aportacions sobre Lluís Lamarca i Morata’, de Javier Andreu Navarro .

‘Noves aportacions sobre Lluís Lamarca i Morata’, de . Premi Còmic: ‘L’Àngel Roig’, de Vicente Damián Fernández Gomis.

Declaracions institucionals

L’alcaldessa, Amparo Folgado, va destacar la gran participació en aquesta primera edició:

“Agraïsc sincerament a tots els escriptors i escriptores la seua implicació, que reflecteix el compromís de la ciutadania amb la cultura i la llengua valenciana. Aquests premis són una plataforma perquè els amants de la literatura expressen el seu talent i reforcen la nostra identitat cultural”.

Per la seua part, la regidora de Política Lingüística, Mª Ángeles Lerma, va remarcar:

“Amb aquest certamen reafirmem el nostre compromís amb el valencià com a llengua vehicular de la cultura a Torrent. Volem que aquesta cita es consolide com un referent anual per a escriptors, investigadors i poetes”.

Lerma també va destacar la tasca del jurat i les persones implicades:

“Els guardonats d’aquesta nit representen el millor de la nostra comunitat literària i són una inspiració per a futures generacions. Amb les seues obres han enriquit el patrimoni cultural de Torrent i han demostrat que el valencià és un vehicle viu d’expressió i creativitat”.

Els ‘Jocs Florals. Torrent Gran Ciutat’ han evidenciat l’alt nivell literari de la nostra terra i l’amor per la llengua valenciana com a eina per transmetre emocions, històries i coneixements.