La ciutat de Torrent es prepara per a viure de nou la tradicional celebració del Mig Any, un acte en el qual les comparses i filaes ompliran els carrers del municipi al ritme de la música mora i cristiana dissabte que ve 26 de març, com a avantsala de les esperades festes de Moros i Cristians de Torrent a l’estiu. La jornada s’iniciarà amb un esmorzar sobre les 9:30h en el Parc Central, a manera de preàmbul per a la desfilada de la Entraeta de Mig Any, que donarà inici a les 11:30h des de la parròquia de Muntanya-Sión fins a la plaça Major, on es reuniran als peus de la icònica Torre per a realitzar el nomenament de càrrecs 2022.



Així, Nicko Magán Oliva, i Vicent Soler Quilis, seran “canviats de nom” capità cristià i moro, respectivament, així com Ramón Almerich González, i Eduardo García Moral, reafirmaran els seus càrrecs d’alferes cristià i alferes moro. Després de l’acte, els moros i cristians realitzaran una jornada de “germanor” en l’àgora de Parc Central.



En aquest aspecte, el regidor de Festes, José Pascual Martínez, ha volgut destacar “la responsabilitat de les diferents comparses i filaes del municipi durant aquests dos últims anys, esperant pacientment per a celebrar enguany, de nou, una data tan especial per a Torrent”.

Nou castell de Moros i Cristians

Demà, dijous 24 de març, si les condicions meteorològiques ho permeten, es donarà inici a la instal·lació del nou castell preparat per a les festes de Moros i Cristians, una estructura que servirà per a realitzar els parlaments en els principals actes festius de la ciutat.

