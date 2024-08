Torrent celebra un intens cap de setmana amb espectacles, música, ball i cinema a la “Lluna de Torrent”.

La programació inclou pel·lícules, màgia, música dels anys 60, ball per a majors i contacontes.

Torrent viurà amb intensitat el seu segon cap de setmana replet d’espectacles, actuacions, música, ball per a majors, contes per a xiquets i sessions de cinema a la “Lluna de Torrent”. Les places, barris i urbanitzacions s’ompliran de veïns i visitants que volen gaudir de la variada programació que, per primera vegada, ha dissenyat l’Ajuntament de Torrent per a fer d’agost un mes on es conjugue el descans i l’oci.

La programació inclou “Cinema a la Lluna” amb pel·lícules com “Flash” i “Transformers: El despertar de les bèsties”, màgia amb Nuel Galán, música dels anys 60 amb Emilio Solo, ball per a majors amb el Dúo Brillantina, contacontes per als més xicotets amb Amparito, humor amb Blay i la projecció de “Super Mario Bros. La Pel·lícula” per a tancar el cap de setmana.