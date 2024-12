Torrent es prepara per celebrar la 2a edició del Mercat de Nadal

Solidaritat i tradició s’uneixen en un esdeveniment màgic del 13 al 15 de desembre a la Plaça Uní Musical

L’esperit nadalenc omplirà la ciutat de Torrent aquest cap de setmana amb l’arribada de la 2a edició del Mercat de Nadal.

Organitzat per l’empresa pública IDEAT en col·laboració amb els comerços locals, l’esdeveniment tindrà lloc del 13 al 15 de desembre i promet esdevenir un punt de trobada per gaudir de les tradicions nadalenques, donar suport al comerç local i mostrar la solidaritat de la ciutadania.

Enguany, el Mercat de Nadal incorpora una iniciativa solidària en suport a les persones afectades per la DANA que va assotar Torrent i la província de València el passat 29 d’octubre. Durant l’esdeveniment, s’instal·laran guardioles de donatius en diverses activitats, convidant als assistents a contribuir amb un euro en benefici dels damnificats.

Un passeig pel Mercat de Nadal

La Plaça Unió Musical serà l’epicentre d’aquesta celebració, transformant-se en un espai replet de casetes amb productes nadalencs, dolços típics i regals únics. Els comerços torrentins participants inclouen noms com Amb tu in love, Pastisseria La Plaça-Tartamalia, El Calaix de María, Kraft&soul Design, Happy Regal, El Jardí de Noa, Colorines, Dolços Tere Ortí, Nova Llibres, Xocolate Rafael Andreu, Graons Llibres, MercaJardín, La Filla del Mestre, Taller amb les Teues Mans, El Jardí Medicinal, El Racó a Granell i l’Associació Espurna.

Un programa ple d’activitats

L’esdeveniment oferirà un complet programa d’activitats dissenyat per a tota la família:

Divendres, 13 de desembre

18.00 h : Inauguració oficial del Mercat de Nadal.

: Inauguració oficial del Mercat de Nadal. 18.00 a 20.00 h : La Casa de Papà Noel obri les seues portes per a rebre els més xicotets.

: La Casa de Papà Noel obri les seues portes per a rebre els més xicotets. 18.00 i 20.00 h : Representacions de titelles El Duende Nadalenc.

: Representacions de titelles El Duende Nadalenc. 19.00 h: Sessió de contacontes amb històries plenes de màgia: Elfa Navideña.

Oficis disponibles durant tot el dia:

Rakú: Arbres de ceràmica.

Tallat de Papà Noel en fusta.

Figures nadalenques de cristall.

Elaboració de postals de Reis.

Tallers participatius:

Pastes nadalenques de la República Txeca.

Pintura de trencanous.

Elaboració de veles.

Globoflèxia i pintacares nadalenc.

Taller de pintura de gots.

Dissabte, 14 de desembre

De 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h : Casa de Papà Noel.

: Casa de Papà Noel. 11.00, 13.00, 17.00 i 19.00 h: Representacions de El Duende Nadalenc.

Oficis i tallers similars al divendres, amb horaris ampliats.

Diumenge, 15 de desembre

De 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h : Casa de Papà Noel.

: Casa de Papà Noel. 11.00, 13.00 i 17.00 h : Últimes representacions de El Duende Nadalenc.

: Últimes representacions de El Duende Nadalenc. 19.00 h: Sessó de contacontes i tancament del Mercat de Nadal.

Tallers creatius i diversions per als més xicotets

El Mercat de Nadal també inclourà demostracions d’artesans locals, tallers participatius i activitats especials per als infants, com una ludoteca nadalenca i una granja interactiva.

Un esdeveniment amb esperit solidari

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat el valor solidari d’aquesta iniciativa: “És un orgull veure com la nostra ciutat es bolca a ajudar les persones afectades per la DANA mentre gaudim de les nostres tradicions nadalencs en un mercat ambientat que també potencia les compres en els comerços locals”.

Per la seua banda, la regidora de Comerç i Mercats, Sandra Fas, ha expressat el seu entusiasme: “Aquest mercat és un clar exemple de com la unió entre institucions i comerciants locals pot crear màgia per a tots. Enguany, la solidaritat de Torrent brillarà més que mai”.

Amb un programa variat i una clara vocació solidària, el Mercat de Nadal es consolida com una cita imprescindible de la temporada nadalenca a Torrent.