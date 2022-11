Dins dels actes del 775 aniversari de la Carta de Poblament de Torrent, aquesta vesprada a les 19:30h tindrà lloc la I conferència Converses sobre la nostra història en la sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent

Dins de les celebracions del 775 aniversari de la Carta de Poblament de Torrent, la Sala Cívica de l’Antic Mercat va acollir ahir el lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat a Sr. Vicent Palacios Bellver, en reconeixement del seu ferm compromís amb la ciutat i la seua notable contribució a la societat i a la cultura de Torrent.

L’acte va congregar a amics i familiars del guardonat, juntament amb l’alcalde Jesús, membres de la Corporació Municipal i representants de la societat torrentina, que no van voler perdre l’oportunitat de participar en l’homenatge a una figura tan volguda i arrelada en el municipi com Vicent.

“Hui ens hem reunit per a rendir tribut a una persona carregada de valors, involucrada amb la seua terra, compromesa amb fer un món millor per a tots des de la humilitat, el respecte i el diàleg. Un home bo, que ha dedicat la seua vida als altres sense oblidar-se de la seua família, la seua dona Concha, els seus fills i nets, als quals transmet diàriament el seu humanisme i amor per la nostra cultura. Enhorabona i gràcies Vicent!”, va manifestar l’alcalde Jesús Ros en el seu discurs.

Converses sobre la nostra història

Així mateix, en commemoració de l’atorgament de la Carta de Poblament de Torrent el 28 de novembre de 1248, la Sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent acollirà hui, a les 19:30h la I Conferència de Converses sobre la nostra història, un cicle de xarrades que tractarà d’oferir als torrentinos i torrentinas una mirada al passat per a conéixer millor la història de la ciutat.