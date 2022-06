Ahir es va celebrar en l’Hort de Trènor un esdeveniment en honor als docents dels centres de la ciutat que es jubilen aquest curs, que van rebre per part de l’Ajuntament de Torrent unes plaques en reconeixement de la seua trajectòria educativa.

L’acte, presentat per Anna Vivó, va ser obert per la regidora d’Educació, Patricia Sáez, qui va voler mostrar el seu agraïment i donar-los l’enhorabona “per tants anys d’irreprotxable treball al servei de la comunitat educativa, en els quals no sols han format no sols a estudiants, sinó també persones”. Així mateix, també van intervindre Ana Cruz i Carles Cano en representació dels professors i professores, després de la qual cosa va clausurar l’acte l’alcalde Jesús Ros.

Així, la llista de docents que es van jubilar és la següent:

Centre EPA: Carles Cano

CC Mare Sacramento: Ana Cruz, Consuelo Rubio i Magdalena Wilde

CC Muntanya-Sión: M.Salut Fabià, M. Dolores Ortíz i M. Amparo Puig.

IES La Marxadella: M.Isabel Goñi i Alejandro Lorento.

IES Tirant lo Blanc: Empar Llimerà.

CEIP Joan XXIII: Amelia López

CEIP El Vaig moldre: Rosario Muñoz.

CEIP Federico Maicas: Carmen Patiño.

Conservatori de Música: Eduardo Ventura