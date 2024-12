Torrent inaugura l’Arbre del Voluntariat com a agraïment i símbol de solidaritat després de la DANA

Més de 500 cintes decoren l’arbre amb els noms de voluntaris, associacions, municipis i entitats que han col·laborat després de la DANA, com a símbol de gratitud de tota la ciutat de Torrent.

Torrent ha inaugurat l’Arbre del Voluntariat al majestuós ficus de la plaça Bisbe Benlloch, davant de l’Ajuntament. Aquest arbre de Nadal, decorat amb 500 cintes amb els noms de les entitats i voluntaris que han ajudat des del passat 29 d’octubre, ret homenatge a la solidaritat i l’esforç col·lectiu davant les greus inundacions causades per la DANA.

Un acte carregat d’emoció

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat la importància de reconéixer el treball desinteressat de persones i entitats, incloent voluntaris internacionals vinguts des de llocs com Mèxic. “Aquest arbre és un símbol d’esperança i gratitud per una solidaritat que ens recorda que Torrent mai està sola”, ha assenyalat.

Durant l’esdeveniment, que ha començat a les 19:00 hores, la cantant torrentina Paula Villarroya ha emocionat el públic amb una interpretació de “Blanca Navidad”. Tres voluntaris representatius també han compartit els seus testimonis, destacant el treball dels “herois anònims”.

Torrent, epicentre de l’ajuda humanitària

Des de l’inici de la crisi, pavellons esportius i espais públics han servit com a centres logístics i d’acollida, mentre que associacions, comerços i veïns s’han mobilitzat per oferir ajuda. Centres com El Toll i l’Alberca o El Vedat han sigut claus per atendre afectats i coordinar esforços solidaris.

El treball continua amb accions com el recent mercadet solidari a Paiporta, que ha permés als afectats triar els articles necessaris amb dignitat.

Un Nadal de reconeixements

L’Arbre del Voluntariat és el primer d’una sèrie d’homenatges per reconéixer la solidaritat rebuda. Aquest Nadal, la llum de Torrent simbolitza la unitat i l’esperança, destacant l’esperit solidari que ha convertit la ciutat en un referent d’humanitat.

