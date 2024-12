Torrent inaugura l’Arbre del Voluntariat com a homenatge a la solidaritat després de la DANA

Torrent ha inaugurat l’Arbre del Voluntariat, un símbol de gratitud i solidaritat després de la DANA del 29 d’octubre.

L’imponent ficus de la Plaça Bisbe Benlloch s’ha convertit en un arbre de Nadal especial, decorat amb més de 500 cintes que porten els noms de voluntaris, associacions, entitats i municipis que van col·laborar en les tasques de suport i recuperació.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat que l’arbre representa la unitat i l’esperança que defineixen Torrent.

L’acte d’inauguració, celebrat en un ambient emotiu amb llums i música, ha comptat amb la participació de la cantant torrentina Paula Villarroya, que ha interpretat Blanca Navidad. També s’han escoltat els testimonis de voluntaris han agrait el treball desinteressat de centenars de “herois anònims” que van ajudar en els moments més difícils.

Torrent es va convertir en un epicentre de solidaritat durant la DANA. Pavellons esportius com el Toll i l’Alberca o el Vedat es van habilitar com a centres logístics i d’acollida, mentre que veïns, comerços i associacions es van organitzar per proporcionar menjar, roba i allotjament als afectats. Fins i tot es van rebre voluntaris internacionals procedents de països com Mèxic.

Este homenatge s’afig a altres iniciatives, com l’Arbre de la Solidaritat a la Torre, que recorden el compromís de Torrent i els seus ciutadans amb els més afectats per esta tragèdia.