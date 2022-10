Aquest acte s’emmarca en el projecte ‘Mestres de la República: Torrent 1931-1939’, el qual inclou una exposició amb material gràfic inèdit, que pot visitar-se en l’Antic Mercat fins al 26 d’octubre

Com a colofó a les jornades del projecte de memòria històrica ‘Mestres de la República: Torrent 1931-1939’, el consistori torrentino va inaugurar dissabte passat un tòtem commemoratiu en el Mas del Jutge, lloc en el qual se situava l’antiga colònia escolar de la Republica, l’objectiu de la qual era atendre els xiquets i xiquetes desplaçats per la Guerra Civil i oferir-los un espai segur on prosseguir amb la seua educació

“Amb aquest acte volem donar a conéixer als torrentinos i torrentinas una part important del nostre passat, amb les vivències de les persones implicades com a pilar fonamental i sempre des del respecte a les ideologies de cada persona”, destaca el regidor de Participació Ciutadana, José Pascual Martinez.

A més de l’alcalde Jesús Ros, representants de la Corporació Municipal i veïns i veïnes de la ciutat, l’acte va comptar amb la presència de la Senyora Cònsol de l’Uruguai a València, Fanny Trylesinsk, atés que la Casa de la Democràcia Uruguaiana va apadrinar la Colònia, que també va ser costejada per la comunitat uruguaiana. Tant l’alcalde Jesús Ros com l’edil José Pascual Martínez han queritdo mostrar el seu agraïment a la diplomàtica uruguaiana per la seua assistència a l’acte, donant mostra de l’agermanament entre les dues comunitats.



Així mateix, cal destacar que fins al pròxim 26 d’octubre es pot visitar a la Sala Cívica de l’Antic Mercat l’exposició que completa el projecte: ‘Mestres de la República: Torrent 1931-1939’, la qual ofereix una profunda mirada al nostre passat, amb fotografies i vídeos inèdits sobre el paper que van exercir les mestres durant la II República en defensa d’una educació obligatòria, mixta i solidària, abans que veren la seua carrera truncada per la guerra.