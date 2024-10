Torrent inicia una nova temporada de tallers mediambientals en l’Hort de Trénor cada diumenge

Este diumenge 27 d’octubre les activitats se centraran en el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic

Este mes, la delegació de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent ha posat en marxa una nova edició dels tallers i activitats mediambientals en l’Hort de Trénor, dirigits a xiquets, xiquetes i adults.

Les activitats es realitzen cada diumenge, de 11:00h a 13:30h, amb l’objectiu de conscienciar i educar a la ciutadania en temes relacionats amb la sostenibilitat i la cura de l’entorn.

La pròxima cita serà este diumenge, 27 d’octubre, amb una jornada especial en commemoració del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. Durant esta sessió, els participants podran disfrutar de diverses activitats, com la creació d’un auca de l’Os Polar, la realització d’experiments i l’elaboració d’un llibre personalitzat sobre el canvi climàtic. Esta iniciativa busca sensibilitzar als més joves i a les seues famílies sobre els reptes ambientals que enfronta el planeta.

El regidor de Medi Ambient, José Francisco Gozalvo, ha subratllat la importància d’estes activitats, afirmant que “és fonamental involucrar a totes les generacions en la lluita contra el canvi climàtic, proporcionant espais on aprendre i actuar de manera responsable”. A més, Gozalvo ha destacat que l’Hort de Trénor és el lloc idoni per a dur a terme estes activitats, ja que oferix un entorn natural perfecte per a connectar a les famílies amb la naturalesa.

Les activitats previstes per als pròxims diumenges s’estendran fins a finals d’any, amb una temàtica variada que inclou:

10 de novembre: Dia de l’Inventor/a Internacional

17 de novembre: Dia Mundial de la Pesca

24 de novembre: Dia de l’Evolució

1 de desembre: Dia Mundial del Sol

15 de desembre: Dia Internacional de les Muntanyes

23 de desembre: Nadal

29 de desembre: Cap d’any Responsable