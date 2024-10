Torrent invertix en futur: Els més xicotets podran aprendre amb el seu primer parc infantil de seguretat viària

El parc, que estarà situat en Parc Central, té com a objectiu ensenyar als xiquets les normes bàsiques de circulació d’una manera lúdica, educativa i segura

L’alcaldessa, Amparo Folgado, acompanyada del regidor de l’Àrea d’Urbanisme, José Gozalvo i de la regidora de Mobilitat, Adelina González, han visitat el començament de les obres de construcció del primer parc infantil de seguretat viària de Torrent.

El passat 9 de setembre s’adjudicaven les obres i després de la formalització administrativa, l’Ajuntament de Torrent va adjudicar l’actuació a la qual es van presentar tres mercantils, amb un termini d’execució de l’obra de 2 mesos.

El primer ‘Parc Infantil d’Educació Viària’ de la ciutat estarà situat en el Parc Central de Torrent. Amb esta actuació es reurbanitzarà una de les parcel·les situades en el Parc Central, la superfície del qual és de 2.000 m².

Actualment en esta parcel·la, existia un laberint enjardinat conformat per murs de formigó i xiprers. Esta urbanització va tindre lloc a principis dels anys 2000, amb els servicis instal·lats d’enllumenat, electricitat, aigua potable, reg, drenatge, sanejament, gas, etc.

UN PARC VIARI INFANTIL COM EL DELS MAJORS

Este nou espai està dissenyat específicament perquè els xiquets aprenguen les normes bàsiques de circulació d’una manera lúdica, educativa i segura. El parc compta amb una sèrie de carrers en miniatura, carrils de 2 metres d’ample, passos de vianants que connecten voreres de 2 metres d’ample, i zones amb paviment de terra *morterenca en el centre de les pomes creades.

També s’han plantejat carrils de sentit únic i vials de doble sentit, s’ha projectat una intersecció giratòria, una intersecció amb semàfors i una intersecció en T, les interseccions exteriors s’han plantejat en T, regulades per senyalització de STOP.

Els vials estaran regulats per senyals de trànsit, semàfors i passos de vianants, on els xiquets podran circular amb els seus cotxes elèctrics, bicicletes o patins, respectant les normes de circulació. A més, hi haurà itineraris per als vianants situats en les pomes interiors del parc educació viària.

El parc ha sigut dissenyat complint la normativa en seguretat viària i compta amb totes les mesures de seguretat necessàries per a garantir la integritat dels xiquets. Un parc que estarà a la disposició dels col·legis de Torrent, per si consideren d’interés traslladar pràctiques als seus alumnes, ja que fins ara tant col·legis com pares, recorrien a centres privats.

El Parc Infantil de Seguretat Viària proporcionarà als més xicotets: una formació primerenca, possibilitat de realitzar pràctiques i simulacions, una educació integral, conjugant una educació viària i cívica, i tot això a través d’un aprenentatge divertit i preparant-se per al futur.

L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha manifestat que “este parc és una ferramenta fonamental per a educar als #xiquet en seguretat viària des d’edats primerenques. Volem que aprenguen d’una manera divertida i segura, perquè en un futur siguen conductors i vianants responsables. Vull que Torrent siga el millor lloc perquè els xiquets tinguen un futur millor. Inculcar-los i inspirar-los, des de primerenques edats, la cultura del respecte als senyals de trànsit, a la seguretat viària, a l’educació i el civisme quan estan al capdavant d’un vehicle”.

Amparo Folgado ha declarat que “estic molt emocionada de poder oferir este nou espai als xiquets i xiquetes de Torrent, estos són d’eixos projectes que, com a alcaldessa, una se sent especialment satisfeta, de poder deixar el millor llegat als nostres xicotets, ja que és la millor educació per al seu futur. Esperem que siga un èxit i que contribuïsca a formar ciutadans més responsables i assegurances en els els nostres carrers i carreteres”.