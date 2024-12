Torrent ofereix nous tallers d’estimulació cognitiva per a usuaris del Centre de Dia arrasat per la DANA a Picanya

Aquests tallers donen cobertura a una desena de persones que podran continuar rebent estimulació cognitiva, alhora que ofereixen un respir a les famílies que necessiten conciliar.



L’Ajuntament de Torrent, a través de la regidoria de Serveis Socials, ha posat en marxa una sèrie de tallers per als usuaris de Torrent del Centre de Dia de Picanya, que va ser arrasat per la DANA i que no han pogut ser reubicats en altres centres. Amb la destrucció del centre, 24 persones amb diferents patologies es van quedar sense poder utilitzar aquest recurs tan necessari per al seu benestar.

Tot i que la Generalitat ha ampliat les ràtios en els centres de dia per a acollir més usuaris, algunes famílies encara no han pogut accedir-hi per falta de places o dificultats de transport. Així, aquests tallers donaran cobertura a una desena de persones que podran continuar rebent estimulació cognitiva, alhora que ofereixen un respir a les famílies que necessiten conciliar.

Els tallers es desenvolupen tres dies a la setmana, en horari de 10 a 13 hores, a les aules polivalents de l’Espai Sant Gregori, i són realitzats per la Federació Valenciana de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, una entitat que gaudeix d’una gran experiència i prestigi en el sector. Les activitats se centren en la promoció de l’estimulació cognitiva, sensorial i emocional del grup, amb exercicis de mobilitat adaptada, jocs simples per a fomentar la connexió grupal i activitats sensorials com pintura o musicoteràpia, millorant així la qualitat de vida dels usuaris.

El regidor de Serveis Socials ha acompanyat els usuaris en la seua primera jornada i els ha animat a gaudir d’aquestes activitats per a mantindre les seues rutines. “Amb aquests tallers, que les famílies ens havien demanat davant la situació sobrevinguda per la DANA, volem donar la resposta que necessiten perquè la seua progressió no es detinga i puguen conciliar el cuidat de les persones amb les seues obligacions familiars i laborals”, afirmava Arturo García en rebre els usuaris.

Per la seua part, l’alcaldessa, Folgado, ha remarcat que “l’Ajuntament està treballant molt dur per a pal·liar totes les conseqüències que ha provocat la DANA, tant a nivell d’infraestructures, com d’habitatge i també en aquells recursos imprescindibles, com aquest”.

A més, ha destacat que “les instal·lacions de Sant Gregori són idònies per a aquest servei, per la seua proximitat, la seua accessibilitat i les seues condicions. Des d’aquest equip de govern, volem que qualsevol centre municipal estiga al servei dels ciutadans, i per això hem treballat molt dur perquè aquest taller siga una realitat”.