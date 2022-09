Les activitats van concloure divendres passat amb la celebració d’un ‘Passeig de Jane’ i el lliurament de premis del concurs de dibuix infantil de la SEM 2022

Divendres passat va concloure la Setmana Europea de la Mobilitat 2022, després d’uns dies d’intensa activitat que van culminar amb la celebració d’un ‘Passeig de Jane’, un recorregut a peu o amb per a reivindicar els camins del Vedat com a espais de convivència ciutadana, i el lliurament de premis del concurs de dibuix infantil de la SEM 2022, en el qual les tres persones premiades van rebre dos patinets i una bicicleta, després del veredicte del jurat format per Dori Climent (pintora d’art plàstica graduada en Belles arts i presidenta de la FAC) i Nuria Fernández (també pintora d’art plàstica graduada en Belles arts).

“Continuem apostant per la promoció de les pràctiques de mobilitat sostenible com un dels eixos fonamentals per a la construcció del Torrent del futur i, per això, enguany hem desenvolupat una programació variada i completa per a conscienciar a la ciutadania de la repercussió que té en el nostre entorn l’aplicar aquestes polítiques i connectar millor”, explica el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, qui també ha volgut agrair als veïns i veïnes de Torrent “la gran resposta i acolliment que han tingut les activitats de la SEM 2022, ja que han sigut tot un èxit de participació ciutadana”.

Així mateix, l’edil ha mostrat el seu agraïment al col·lectiu Soterranya, Asidit, Astre Torrent, Bici Sense Edat, Caixa Rural Torrrent, Caixa Popular, Creu Roja Torrent, ACST, Bicis per a Totes, FDM, Moyus, Policia Local i Protecció Civil de Torrent, Mibisi, UMT i el Cercle Catòlic per “la seua col·laboració en l’organització de les activitats de la **SEM 2022 i pel seu compromís amb la ciutat”.