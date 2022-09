Sota el lema ‘Connectant millor’, l’Ajuntament de Torrent ha elaborat un complet programa d’activitats per a conscienciar a la ciutadania de la importància de la mobilitat sostenible

En la seua aposta per la promoció de les pràctiques de mobilitat sostenibles, l’Ajuntament de Torrent ha elaborat un complet programa d’activitats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2022, que se celebrarà del 15 al 23 de setembre, sota el lema ‘Connectant millor’ i d’acord amb els objectius marcats per l’Agenda 2030 en relació al desenvolupament sostenible.

“Continuem treballant per a construir la ciutat del futur, apostant per la mobilitat sostenible com un dels pilars fonamentals per a fer de Torrent una ciutat més amable i accessible per a la ciutadania”, destaca el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte, qui també ha volgut incidir en “el gran valor d’aquestes activitats per a conscienciar a la ciutadania de l’impacte positiu que té la mobilitat en el nostre entorn”.

Així mateix, l’edil ha mostrat el seu agraïment al col·lectiu Soterranya, Asidit, Astre Torrent, Bici Sense Edat, Caixa Rural Torrrent, Caixa Popular, Creu Roja Torrent, ACST, Bicis per a Totes, FDM, Moyus, Policia Local i Protecció Civil de Torrent, Mibisi, UMT i el Cercle Catòlic per la seua col·laboració en l’organització de les activitats que se celebraran durant la Setmana Europea de la Mobilitat de Torrent.

Fira de Mobilitat Sostenible

La programació donarà inici dijous que ve 15 de setembre amb una nova edició de la Fira de Mobilitat Sostenible, que oferirà a la ciutadania una mostra de vehicles elèctrics amb la presència de grans marques del sector (Tesla, Mercedes, etc.) en l’Avinguda del Vedat, de 10 a 14h i de 17 a 20h, fins a la seua clausura el dissabte 17 de setembre. A més, per a complementar aquesta activitat, la UMT i el Cercle Catòlic amenitzaran les vesprades en la Fira amb la seua música.

El Transport del Futur

El divendres 16 de setembre, a les 19h, la Sala Cívica de l’Antic Mercat acollirà la taula col·loqui ‘El Transport del Futur’, la qual comptarà amb la participació de destacats membres de les institucions locals, autonòmiques i europees, juntament amb representants del moviment associatiu i empresarial. A manera de prèvia, a les 18h es realitzarà una recepció amb orxata i fartons per als assistents. Aqueix mateix dia, a partir de les 21h, se celebrarà el ciclopaseo nocturn ‘Bicinit’ a càrrec de Soterranya en col·laboració amb Astre Torrent, des de La Torre fins a Santa Ana, en el qual l’observació astronòmica serà la gran protagonista.



Rodant x Torrent

El dissabte 17, de 10 a 14h, serà el torn de ‘Rodant x Torrent’, un passeig amb bicicleta, patins o patí, amb un divertit recorregut amb diverses activitats i proves a manera de gymcana, així com sortejos i regals, en el qual podran participar tots els torrentinos i torrentinas. La inscripció és gratuïta i es pot realitzar fins al dimecres 14 a les 23.59 hores en el següent enllaç: https://bit.ly/3bmxv8c. A la nit, a les 21h la plaça de la Unió Musical acollirà al projecció del documental ‘Sobre rodes: el somni de l’automòbil’.

En les jornades posteriors els torrentinos i torrentinos podran gaudir d’una selecció de variades activitats, que inclouen desdejunis, animacions infantils o campanyes de sensibilització, entre altres.

Ací podeu consultar la programació completa de la Setmana de la Mobilitat de Torrent:

✓ DIA DIUMENGE 18

Cicloturisme organitzat per Col3lectiu Soterranya a Barraques, des de les 7.30h-

17.00h.

Animació Infantil SEM 2022 en Plaza Unión Musical, des de les 11h-14.00h

✓ DIA DILLUNS 19

Animació Infantil SEM 2022, en Reina Sofia, de 17.30h-20.30h

✓ DIA DIMARTS 20

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ, “POSA’T EN EL SEU LLOC NO EN EL SEU LLOC”-

APARCAMENTS RESERVATS A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA a càrrec de ASIDIT, des de les 18h-20h, en l’Avinguda El Vedat del número 9 al 15.

✓ DIA DIMECRES 21

Animació Infantil SEM 2022, en Plaza Pintor Miró, des de les 17.30h-20.30h

Pàrquing Day, organitzat per Soterranya – En l’Avinguda El Vedat no89 al 93

(Font de les Granotes) de 19.00-21.00h

✓ DIA DIJOUS 22

A les 8.00h ‘Desdejuni Sostenible’ acció conjunta de Soterranya i el periòdic

Levante-EMV (en la Gasolinera de Picanya)

‘EMPAQUETA EL TEU COTXE’ en l’Avinguda Joan Carles I a les 20h. en col·laboració amb Soterranya i Ajuntament de Torrent.

✓ DIA DIVENDRES 23

Passeig de Jane per a redescobrir racons i encants en El Vedat- A les 18.00h

activitat amb la col·laboració de Soterranya i AAVV EL Vedat amb recorregut a pieo bici per alguns camins o senderes del Vedat per a la seua reivindicació com a espai de convivència i trobada dels veïns.