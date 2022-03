Torrent promociona el comerç local amb un projecte de venda i distribució intel·ligent i sostenible

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que compta amb una inversió de 310.000€, és dotar al teixit comercial local de les eines necessàries per a incrementar la seua competitivitat i oferir nous serveis

El projecte, cofinançat al 50% pels fons de recuperació i resiliència Next Generation EU, contempla la implantació de marketplace, punts de lliurament intel·ligents, repartiment a domicili sostenible i digitalització de zones de càrrega i descàrrega

L’Ajuntament de Torrent invertirà 310.000€ per a impulsar un projecte de venda i distribució comercial intel·ligent i sostenible, el qual està cofinançat pels fons europeus de recuperació Next Generation EU, l’objectiu de la qual de dotar al teixit comercial local de les eines necessàries per a incrementar la seua competitivitat i oferir nous serveis als consumidors, diversificant els canals de venda i augmentant la capacitació digital dels comerços minoristes. Tot això mitjançant la implantació d’un Marketplace local amb la creació i implantació d’una web i app, la instal·lació de dos punts de lliurament intel·ligents, l’adquisició de dos vehicles elèctrics per a efectuar un repartiment a domicili sostenible, la implementació de zones wifi en els mercats municipals i la sesorización i digitalització de 10 zones de càrrega i descàrrega o la instal·lació de 5 nous punts de recàrrega ràpida per a cotxes elèctrics. D’igual manera també es desenvoluparà un programa de sensibilització i formació per a comerços, amb accions formatives per a comerciants.

“Apostem per un desenvolupament intel·ligent i sostenible del comerç local, que ens permeta optimitzar les capacitats i augmentar la competitivitat del teixit comercial de Torrent, sent la millora de la logística un dels punts fonamentals del projecte”, ha destacat el regidor de Modernització i Gestió de Recursos, Andrés Campos, qui també ha afegit que “donem continuïtat a la línia de suport al comerç local i als productes de proximitat, sumant a aquesta altres iniciatives com la targeta +25, que premia a la ciutadania per efectuar les seues compres en els establiments del municipi”.

Es preveu que la primera fase del programa pilot beneficie a al voltant de 288 comerços (un 37% del total), per a posteriorment ampliar-lo a la resta de zones comercials de la ciutat. Els primers comerços estan inclosos en diferents zones i vies urbanes de Torrent amb alta ocupació d’establiments comercials, les quals contemplen entre altres: els dos mercats municipals, el carrer Sagra, el carrer Sant Cristòfor, la Plaça Bisbe Benlloch i els comerços compresos entre els números 1 i 157 de l’Avinguda al Vedat. Així mateix, cal destacar que al llarg d’enguany es desenvoluparan les actuacions que integren el projecte per a, posteriorment, posar-les en marxa l’any 2023.

