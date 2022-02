D’aquesta iniciativa forma part el Club de Lectura del Voluntariat pel Valencià de Torrent, que per a la primera sessió d’enguany, que serà el dia 2 de març, ha triat el llibre La sega de Martí Domínguez, qui acudirà a la sessió

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià i en col·laboració amb Escola Valenciana, impulsa el Voluntariat pel Valencià, una iniciativa orientada a posar en contacte gent que vol aprendre a parlar valencià o reforçar el seu nivell oral i gent valencianoparlant, amb l’objectiu de fomentar l’ús social de la llengua i estendre i normalitzar l’ús del valencià en tots els àmbits. Els voluntaris i aprenents lingüístics formen parelles i queden, en prinicipi, una hora a la setmana per a parlar en valencià.

Com a complement al Voluntariat, fa al voltant de cinc anys, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià va posar en marxa el Club de Lectura del Voluntariat pel Valencià de Torrent amb la finalitat de promoure la lectura en valencià. Així al llarg de cada edició es trien diversos llibres i s’organitzen diverses sessions sobre els llibres, en les quals, si és possible, participen els autors, de manera que l’aprenentatge de la llengua es reforça amb un mitjà escrit tan important com la lectura. Així, aquestes dues iniciatives es complementen, ja que la gent que forma part del Voluntariat i també del club de lectura rep com a regal els llibres triats per a llegir en el club.



En aquest aspecte, per a començar les lectures del club d’enguany, s’ha triat el llibre La sega de Martí Dominguez, un dels escriptors valencians de més prestigi arreu del nostre domini lingüístic, que ha guanyat nombrosos premis literaris i a més és el director de la revista científica Mètode, de la Universitat de València. A més, l’escriptor participarà presencialment en la sessió que tindrà lloc el pròxim 2 de març, a les 19h, en el Museu Comarcal de l’Horta Sud.

La gent interessada a formar part del Voluntariat pel valencià i del seu club de lectura pot posar-se en contacte amb l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià (usvalencia@torrent.es) ja que són iniciatives que estan actives de manera permanent.

