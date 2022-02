Un total de 461 persones aspiren a formar part del cos de seguretat local

Ja són públiques les notes de la primera de les proves selectives

L‘Ajuntament de Torrent continua amb la seua estratègia de reforçar la plantilla de la Policia Local, en la seua aposta per una ciutat més segura i compromesa amb la defensa dels drets i llibertats públiques dels torrentinos i torrentinas. Amb aquest propòsit, el consistori ha fet públiques les notes de les 461 persones que aspiren a les 15 places oferides per a accedir al cos, dividides en 10 lliures i 5 de mobilitat.

Així, els candidats i candidates ja coneixen les qualificacions obtingudes en l’examen realitzat el passat 26 de gener en el pàrquing de les instal·lacions esportives de Parc Central, les quals poden consultar-se en la web municipal (www.torrent.es).

Aquests 15 nous agents reforçaran la plantilla de la Policia Local de Torrent, que l’any es va veure augmentada amb la incorporació de 5 inspectors i amb la creació de noves places d’inspector. Sobre aquest tema, el responsable de l’àrea de Personal i Règim Interior, Andrés Campos, ha destacat “el compromís del Govern Local per a reforçar la seguretat en el municipi”.

Així mateix, la regidora de Seguretat, Inma Amat, ha recordat que “estem treballant contínuament per a millorar el cos policial de Torrent”, i ha volgut agrair i animar a totes les persones aspirants pel seu interés a “servir a la ciutadania, dedicant un enorme esforç per preparar-se per a vetlar per la seguretat dels torrentinos i torrentinas”.

