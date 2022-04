Aquest material millora la caiguda en realitzar les disciplines de salt de longitud i triple salt

La Fundació Esportiva Municipal, seguint la línia de millora de les instal·lacions de la ciutat, ha substituït l’arena dels fossats de salt de longitud i triple salt del recinte esportiu municipal de Parc Central per arena de sílice, una composició de cristall de quars que facilita i acomoda la caiguda dels i les esportistes en practicar aquestes disciplines, de manera que les competicions i entrenaments que acullen aquestes instal·lacions es duguen a terme de la millor manera possible.

“Aquesta actuació té com a objectiu oferir els millors recursos per a la celebració de competicions importants a nivell local, com les Mini Olimpíades, o en l’àmbit nacional, com el propi Campionat d’Espanya d’Atletisme”, destaca la regidora d’Esports, Susi Ferrer.

