Torrent tanca unes festes patronals memorables i plenes de tradició

La ciutat conclou un mes de celebracions amb activitats per a totes les edats i gustos

L’Ajuntament de Torrent agraeix la participació i col·laboració de veïns, visitants i serveis municipals

Torrent ha posat el punt final a un mes de festes patronals en honor als Sants Patrons, Abdón i Senen, aquest dimarts 30 de juliol. L’Ajuntament de Torrent fa un balanç molt positiu de les celebracions, que han congregat a milers de veïns i visitants de totes les edats.

Un any més, les activitats infantils han sigut protagonistes en les places, amb tallers, jocs i espectacles per als més menuts. La música també ha tingut un paper fonamental amb activitats com el tradicional Concert de Bandes Simfòniques locals, el festival Vibra Torrent, tributs a Abba i a Queen, o Panorama Jazz, amb artistes nacionals i internacionals.

Els majors també han tingut el seu moment amb la celebració del Dia dels Avis. La setmana de Moros i Cristians ha sigut un dels grans atractius, amb l’Entraeta Infantil i la Gran Entrada Mora i Cristiana reunint milers de persones.

Aquest dimarts es posava el punt i final amb la Missa en honor als Sants de la Pedra, el nomenament dels clavaris 2025, una espectacular carcassa i una Gran Mascletà.

L’Ajuntament de Torrent ha volgut agrair la participació de tots els veïns i visitants, així com la feina de les diferents associacions, col·lectius, cossos de seguretat, i serveis municipals que han garantit la seguretat, neteja i desenvolupament de totes les activitats.