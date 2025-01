Torrent tindrà els seus Plans d’Actuació Municipal (PAM) davant els terratrèmols, inundacions i incendis

L’Ajuntament de Torrent, complint amb la Llei 17/2015 del Sistema Nacional de Protecció Civil

Ha iniciat la tramitació i redacció de tres Plans d’Actuació Municipal (PAM) que seran obligatoris per a la gestió d’emergències derivades de terratrèmols, inundacions i incendis forestals.

Malgrat que aquests plans eren obligatoris des de 2015, fins ara no s’havien implementat al municipi, fet que ha ocasionat la pèrdua de subvencions destinades a la seva elaboració.

Progrés en la tramitació dels PAM

El procés de redacció va començar al maig de 2024 amb la contractació de l’empresa Geolat per a l’elaboració dels plans, que inclou consultes amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) sobre els barrancs i la planificació d’accions urgents. La tramitació va continuar amb una reunió de coordinació a l’agost i la presentació dels tres plans a la Generalitat Valenciana el 12 de setembre per a la seva revisió i aprovació. Si els plans són aprovats, se sotmetran a una revisió cada sis anys i seran notificats a la CHJ, permetent una major autonomia en les accions de neteja de barrancs i altres intervencions.

Incompliment de la normativa des de 2015

Malgrat que la Llei 17/2015 exigia l’elaboració d’aquests plans, Torrent no va complir amb aquesta obligació, perdent les subvencions ofertes per la Conselleria de Justícia per a la creació de plans d’emergència en més de 300 municipis. Anteriorment, s’havia aprovat el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals al 2013, però no es va revisar ni renovar d’acord amb els terminis establerts. Al desembre de 2023, finalment es va homologar el Pla Territorial d’Emergències de Torrent, que també era obligatori des de 2015.

Declaracions de l’Ajuntament de Torrent

Sonia Roca, regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, va subratllar que la redacció d’aquests plans era una necessitat urgent, no només pels riscos inherents a les característiques geogràfiques del municipi, sinó també perquè la llei ho exigia des de 2015. Va criticar la manca d’atenció a aquest tema per part del govern municipal anterior, liderat pel Partit Popular, i va celebrar que finalment, Torrent tindrà els seus Plans d’Actuació Municipal per garantir la seguretat dels seus ciutadans.

Amb aquests plans, Torrent completarà tots els documents necessaris per a la gestió d’emergències i la planificació davant situacions crítiques, la qual cosa augmentarà la seguretat de la població davant possibles desastres naturals.

4o mini