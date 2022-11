Aquest espai verd acollirà un arbre típic de cada comunitat autònoma, en homenatge a la pluralitat de la ciutadania de Torrent i als pobles d’España

L’Ajuntament de Torrent continua treballant en el disseny del Jardí de les Autonomies, un espai verd on cada comunitat autònoma estarà representada per un arbre típic de la regió, en homenatge a la pluralitat de la ciutadania de Torrent i com a reconeixement als pobles que integren Espanya.

“La idea és que el Jardí estiga acabat en els mesos de febrer i març, que és l’època òptima per a plantar”, explica l’alcalde Jesús Ros, qui afig que “ens hem posat en contacte amb els 17 governs autonòmics per a definir quin arbre és el més representatiu de cada regió. De moment hem rebut resposta de 7 d’ells, per la qual cosa en les pròximes setmanes esperem concretar la resta d’arbres que conformaren aquest espai”.

Aquesta iniciativa va sorgir el mes de setembre passat, en el Dia d’Extremadura, quan el consistori i l’Associació Unió Extremenya van homenatjar les prop de 900 persones que viuen a Torrent plantant una alzina (l’arbre típic de la regió) en l’avinguda Reina Sofia, on també es va inaugurar una placa commemorativa en honor al col·lectiu. En aqueixa ocasió, l’alcalde Jesús Ros va anunciar la creació d’un espai que representara la diversitat cultural de Torrent, un poble acollidor i plural.