L’objectiu d’aquestes intervencions és renovar les vies públiques i millorar l’accessibilitat dels espais per als vianants de la ciutat

L’Ajuntament de Torrent ultima els preparatius per a iniciar les actuacions del ‘Pla 200.000’ i el ‘Pla 10K’, dos dels elements centrals del ‘Pla de Foment d’Infraestructures Cíviques Urbanes i Sostenibles (FICUS)’, que és l’estratègia d’inversions programades per al període 2022-2025 amb l’objectiu d’oferir als torrentins i torrentines una ciutat més amable, gràcies a la renovació de les vies públiques i la millora de l’accessibilitat dels espais per als vianants.



“L’execució d’aquests plans suposarà una renovació important en molts punts de la ciutat, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”, explica l’alcalde Jesús Ros, qui també destaca que “el pla FICUS converteix projectes en realitats i va consolidant un model de ciutat que respon a les necessitats de la ciutadania de Torrent”.



Així, en els pròxims dies s’escometrà la repavimentació de 200.000 metres quadrats en cinquanta punts del nucli urbà i urbanitzacions perifèriques com El Vedat, Monte Real o Tros Alt, juntament amb la construcció i renovació de 10 quilòmetres d’espais de trànsit per als vianants en trenta punts de la ciutat. Totes dos intervencions tenen un termini d’execució estimat d’un any i el pressupost total ascendeix a 5.000.000€, amb una inversió de 3.500.000€ per al ‘Pla 200.000’ i d’1.500.000€ per al ‘Pla 10K”