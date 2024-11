Tres convocatòries de PAU per a l’alumnat afectat per la DANA a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació ha aprovat una mesura excepcional per a l’alumnat de 2n de Batxillerat i cicles formatius afectat per la DANA: la possibilitat d’escollir entre fer la convocatòria ordinària de la PAU al juny o al juliol.

D’aquesta manera, l’alumnat afectat tindrà accés a tres convocatòries en 2025: la ordinària (3, 4 i 5 de juny), una extraordinària ordinària per als afectats (1, 2 i 3 de juliol), i una altra extraordinària només per a ells (22, 23 i 24 de juliol).

Els estudiants dels 97 centres afectats, així com els que visquen en municipis afectats per la DANA i acrediten dificultats, podran optar per aquestes dates especials.

Així, es garantirà que l’estudiantat competisca en igualtat de condicions en el procés d’admissió universitària, sense perjudicis en les dates d’inscripció. Tot i això, aquesta mesura ha generat crítiques per part d’instituts i sindicats docents, que qüestionen la gestió i la possible desigualtat en les proves.

Les universitats públiques de la Comunitat han col·laborat per a adaptar-se a aquesta situació excepcional. A més, Educació ha autoritzat la flexibilització horària per a les classes de 2n de Batxillerat en els centres afectats i preveu una convocatòria extraordinària per a les proves d’accés per a majors de 25 i 45 anys.