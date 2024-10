Tres FurgoNETES s’acostaran a més de 800 punts de la ciutat de València per fomentar el reciclatge

Tres furgonetes i huit educadors i educadores recorreran durant tot l’any més de 800 ubicacions dels barris de València per informar i conscienciar el veïnat dels beneficis mediambientals que s’obtenen d’una adequada gestió dels residus.

Un dels vehicles recorrerà la zona nord i el centre de València, un altre la zona sud i el tercer treballarà en el Marítim.

L’alcaldessa de València, Maria José Catalá, ha presentat hui a escolars del barri de Mont-Olivet aquesta nova iniciativa, que s’emmarca en la capitalitat verda europea de la ciutat.

Catalá ha incidit en el compromís de l’equip de govern local amb la protecció del medi ambient i la conscienciació ciutadana, sumant-se aquesta iniciativa a diverses actuacions per fomentar una correcta separació dels residus, com la renovació de 10.000 contenidors des de juny de 2024.

Cada furgoneta romandrà unes sis hores en cada emplaçament, on els educadors mediambientals repartiran guies de bones pràctiques, així com el material necessari per a ajudar la ciutadania a saber on i com depositar de manera correcta els residus que genera.

La presentació, que ha estat animada amb l’actuació del grup valencià Bombai, s’ha realitzat al Jardí de la plaça del Pedagog Pestalozzi de Mont-Olivet, barri on l’Ajuntament ha dut a terme diferents intervencions en col·legis, places i instal·lacions esportives.

L’Ajuntament prestarà el nou servei de furgonetes durant unes 15.000 hores a l’any. Els llocs i horaris d’aquest nou recurs es podran consultar en la web municipal i a través de les xarxes socials de Valencianeta.