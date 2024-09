Tres joves talents finalistes del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’

Els violinistes assagen amb l’Orquestra de València abans de la gran final

Els violinistes espanyols Nacho Navarro i Pablo Turlo, i el xinés Haoge Wang són els tres finalistes de la sisena edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’. La final tindrà lloc demà dissabte, 7 de setembre, a partir de les 19 hores, a l’Auditori Municipal de Cullera, amb l’acompanyament de l’Orquestra de València.

Els tres joves talents han destacat per les seues interpretacions en les semifinals, celebrades ahir, on van competir huit participants de diferents països. El jurat, presidit pel director d’orquestra i de CullerArts, Cristóbal Soler, ha subratllat l’alt nivell tècnic i artístic dels finalistes, cosa que ha fet que la decisió siga especialment complicada.

Hui, els tres finalistes es troben a València assajant intensament amb l’Orquestra de València, dirigida per Pascual Cabanes, preparant-se per a una gran final. El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha destacat la importància de CullerArts com una oportunitat única perquè els joves violinistes mostren el seu talent i es forgen una carrera professional al costat de grans músics.