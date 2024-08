Troben un cadàver en avançat estat de descomposició a la platja de la Garrofera

Investiguen la possible relació d’un cos trobat a l’Albufera amb l’arribada de pateres

Un pescador va trobar la matinada del 21 d’agost el cadàver d’un home en avançat estat de descomposició a la platja de la Garrofera, entre El Saler i la Devesa, al parc natural de l’Albufera. Després de rebre l’avís, la Policia Local de València va acudir al lloc i va treure el cos de l’aigua. Les autoritats treballen per identificar la víctima i determinar les causes de la mort.

La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació i una de les hipòtesis és que es tracte d’un immigrant que s’hauria ofegat durant la travessia d’una patera. El cos, vestit amb una camiseta de tirants i pantalons, podria portar fins a dues setmanes en l’aigua, segons la forense de guàrdia.

El cos ha estat traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València per a realitzar-li l’autòpsia. Tot i l’estat avançat de descomposició, els investigadors no han trobat signes de violència. Aquest tipus de troballes es repeteixen cada any, sovint vinculats a l’arribada de pateres a les costes valencianes.