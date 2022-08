Turisme Comunitat Valenciana intensifica la promoció durant l’últim quadrimestre de l’any amb accions en 15 mercats potencials

Està previst que Turisme CV participe en 45 actuacions promocionals per a 12 mercats

En els sis primers mesos de l’any, Turisme CV ha participat en més de 50 actuacions de promoció per a un total de 15 mercats

Turisme CV intensificarà la promoció turística presencial de la Comunitat Valenciana durant l’últim quadrimestre de l’any amb la participació en fires, workshops, presentacions de destinació o viatges de familiarització, entre altres accions.

L’any 2022 ha suposat el retorn dels esdeveniments i actuacions de promoció turística presencial amb caràcter general després de dos anys de contínues anul·lacions i edicions restringides de molts esdeveniments. Així, si bé els dos primers mesos de l’any van estar marcats per les restriccions i cancel·lacions d’esdeveniments, a partir del mes de març l’activitat promocional presencial ha tornat amb força.

Prova d’això és que, en els sis primers mesos de l’any, Turisme Comunitat Valenciana ha participat en més de 50 actuacions de promoció de tota mena per a un total de 15 mercats, en la seua majoria europeus.

Entre aquestes actuacions, destaquen les fires tant nacionals (FITUR a Madrid, B-Travel a Barcelona, Aratur a Saragossa, o la participació per primera vegada en Turgalicia a Santiago, entre altres), com a internacionals (Utazas a Budapest, Salon de Vacances a Brussel·les o Imex a Frankfurt); workshops per a empreses al País Basc, Galícia o Lisboa; actuacions especialitzades en turisme esportiu, cultural o gastronòmic o la recent presència en els Pride de Barcelona, Madrid, València i, per primera vegada a Alacant.

Per a l’últim quadrimestre de 2022, està previst que l’activitat promocional presencial s’intensifique i que Turisme Comunitat Valenciana participe, organitze o col·labore en prop de 45 actuacions promocionals per a 12 mercats.

Així, en la pròxima tardor destaca la presència de nou en les majors fires turístiques de França (IFTM Top Resa), el Regne Unit (WTM), en el major certamen d’Europa dedicat al turisme MICE (IBTM World a Barcelona) o de golf (IGTM a Roma), la celebració d’una nova edició de la Mostra de Turisme en la Ciutat de les Arts i les Ciències a l’octubre o en la tradicional Fira de Tots Sants a Cocentaina; a més de la participació en diversos esdeveniments gastronòmics, com els salons gastronòmics de València i Alacant o el DNA de Dénia, entre altres.

Les actuacions es dirigeixen majoritàriament a mercat nacional o a mercats emissors europeus, a l’espera que probablement l’any vinent s’obrin altres mercats, com a gran part dels asiàtics, que de moment romanen tancats o amb fortes restriccions a l’eixida de turistes.

Eixos d’actuació

La promoció presencial de l’oferta turística de la Comunitat s’articula entorn a tres eixos principals d’actuació, l’objectiu de la qual és cobrir els diferents productes, segments i mercats emissors o amb marge de creixement en la Comunitat, atés que s’han eliminat restriccions sociosanitàries i recuperat en bona part la connectivitat anterior a la pandèmia de Covid-19.

El primer eix és la participació en fires i esdeveniments de caràcter professional i empresarial, en els quals Turisme aglutina en el seu espai i sota la marca Comunitat Valenciana/Region of València a nombroses empreses i entitats turístiques de la Comunitat.

Aquest és el cas de la World Travel Market de Londres, en el qual en aquest any seran presents més de 40 empreses i entitats del sector; IBTM World amb més de 35 empreses i entitats del sector MICE representades; o la pròpia Mostra de Turisme, en la qual s’espera participen més de 130 empreses, entitats i associacions de les tres províncies.

El segon eix és la participació en fires i esdeveniments especialitzats en productes en els quals la Comunitat compta amb una àmplia i variada oferta, com el cicloturisme (Italian Bike Festival en Rimini o Saló Dues Rodes a València), el golf (tornejos a Escandinàvia o Itàlia), Turisme MICE (IBTM o la trobada M&I a Benidorm), o el producte gastroenológico, que suposa la presència de Turisme i la seua marca gastronòmica L’Exquisit Mediterrani en esdeveniments gastronòmics com Madrid Fusió o la Gala Michelín i altres.

I el tercer eix principal d’actuació és l’organització de viatges per a mitjans (premsa, blogueres, vloggers, influencers…) o operadors turístics especialitzats, per a donar a conéixer diversos productes o destins de la Comunitat, especialment en els àmbits del turisme actiu, esportiu, naútico, cultural, urbà o gastronòmic.

Aquest format, que permet conéixer personalment el destí i l’oferta a prescriptores de diferents països, també s’ha pogut reprendre amb força durant aquest exercici en el qual ja s’han dut a terme 15 d’aquestes actuacions fins al mes de juny, amb operadors i mitjans de 10 països, i s’espera dur a terme unes quinze més abans de final d’any.