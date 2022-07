Turisme rellança la ‘Targeta València On’ per a incentivar el consum entre residents

Emiliano García: “Pretenem impulsar el consum de proximitat i donar suport al comerç i l’oferta turística local”

L’Ajuntament de València, a través de Visit València, i la Diputació de València, a través de València Turisme, impulsen la ‘Targeta València ON’ per a fomentar que els residents consumisquen producte típicament turístic, tant a la ciutat de València com a la província. Un total de 165 establiments s’han sumat a la iniciativa.

València torna a posar en marxa una targeta gratuïta de promocions i descomptes perquè els residents s’animen a realitzar activitats turístiques i consumisquen aquelles propostes que, tradicionalment, consumixen les persones que visiten el territori. ‘València On’ és una targeta virtual, que cal descarregar en el telèfon mòbil i que està disponible tant per a Android com per a IOS.

Emiliano García, regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València i president de Visit València, ha destacat que “es tracta d’una targeta amb la qual pretenem d’una banda impulsar el consum de proximitat, i convertir-nos en suport per al comerç i l’oferta turística local, i per un altre, que els residents puguen descobrir tot el que oferix, no sols la ciutat sinó també la província. Descobrir allò que oferixen els nostres barris, les seues tradicions, els seus establiments més emblemàtics… suposa sens dubte una oportunitat per a posar en valor la nostra identitat i sentir-nos orgullosos d’allò que som i tenim”.

Jordi Mayor, diputat de Turisme de la Diputació de València, ha manifestat per la seua part que esta iniciativa “suma esforços en benefici del turisme de proximitat i generarà nous prescriptors del turisme en el nostre territori, que seran els mateixos residents de la província que gaudisquen de les experiències i productes turístics oferits en els municipis i la ciutat, mitjançant la utilització de la targeta València ON”.

S’han adherit a la ‘Targeta València ON’ un total de 165 establiments, 98 de la ciutat de València i 67 en municipis com Ademús, Benaixeve, Bocairent, Carcaixent, Xelva, Cofrents, Cullera, Gandia, Montroi, Requena, Utiel o Sueca. En total, establiments de 30 municipis s’han sumat a esta iniciativa.

Entre les propostes que podem trobar destaquen activitats nàutiques, com a baptismes de busseig o experiències nàutiques amb velers i motos d’aigua; visites guiades per barris, pobles i cellers; visites a museus i entrades de teatres; activitats de turisme actiu com ràfting; allotjaments; compres de productes tradicionals com a ventalls, artesania o producte gastronòmic; lloguer de bicicletes, experiències gastronòmiques o spas, entre moltes altres.