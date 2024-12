Turisme reorienta 21 milions d’ euros en ajudes d’ eficiència energètica en empreses turístiques

Turisme Generalitat Valenciana reorienta 21 milions d’ euros en ajudes d’ eficiència energètica en empreses turístiques de les zones afectades per la DANA

Per tal d’adaptar – se a les adversitats que han patit algunes localitats a causa de la DANA, la Generalitat ha decidit reorientar els fons NextGeneration UE on la nova resolució recull que també podràn ser beneficiaries aquelles persones que no conserven les instal.lacions anteriors.

El secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, ha explicat que les bases d’ estes ajudes s’han tingut que modificar per a adaptar-se a la realitat, ja que “els danys han provocat la desaparició d’electrodomèstics, a més de la impossibilitat de realitzar auditoria d’eficiència energètica comparant entre instal·lacions anteriors i posteriors a l’actuació”.

A més, les ajudes per a projectes d’eficiència energètica i economia circular en empreses de tipus turístic afectades per la riuada conta amb un pressupost de més de 21 milions d’ euros que avançaran en la seua totalitat, tal i com afirma la consellera de Innovació, Industria, Comerç i Turisme, Marián Cano, que recordava que entre altres ajustos, han introduït l’avançament del 100% de la subvenció en lloc de transferència posterior a la justificació.