UCIN Nacional anul·la l’Assemblea de UCIN Alzira per irregularitats en la convocatòria i suspén temporalment afiliacions massives

La Direcció Nacional de UCIN comunica que, després d’una exhaus va revisió dels procediments relacionats amb l’Assemblea convocada per l’Agrupació local de UCIN Alzira, s’ha decidit ANUL·LAR aquesta assemblea a causa de múltiples irregularitats detectades en la seua organització, incomplint els procediments establits en els Estatuts de la nostra organització.

En primer lloc, la convocatòria no va ser realitzada per la Comissió Permanent de UCIN Alzira, òrgan reconegut oficialment i registrat en el Registre Nacional d’Agrupacions Locals, on consta que el president legalment reconegut és Sr. Enrique Montalvá.

En el seu lloc, aquesta convocatòria va ser promoguda per un afiliat, que no consta en la documentació oficial que ostente cap càrrec de responsabilitat. Tampoc consta cap acta on s’acorde la convocatòria de l’Assemblea, per l’òrgan reconegut. Tot això contravé els procediments reglamentaris que atorguen únicament als òrgans competents la potestat de convocar aquest tipus de reunions oficials.

A més, la convocatòria va ser difosa exclusivament a través d’un grup de WhatsApp, amb un simple comunicat el que no es considera el procediment oficial segons les nostres normatives internes. Així mateix, mancava d’un ordre del dia obligatori, requisit indispensable per a garatizar la transparència, la legalitat i l’organització dels assumptes a tractar en qualsevol reunió formal.

Paral·lelament, s’ha detectat un augment inusual d’afiliacions realitzades en menys de dues hores durant la vesprada del dia 2. Aquestes afiliacions en tan curt espai de temps suposen un increment significtivo i atipico en les sol·licituds d’afiliació, que a més coincideix amb la celebració de l’Assemblea de l’Agrupació, que ha quedat suspesa. En cas que es detectara alguna irregularitat es posaria en coneixement de la fiscalia.

Davant la possibilitat que aquestes incorporacions no complisquen amb les normatives de validació d’afiliats, la Direcció Nacional ha decidit paralitzar temporalment aquestes afiliacions per a realitzar una revisió exhautiva.

El nostre compromís amb la integritat de UCIN i la representació legtima dels nostres afiliats ens obliga a actuar de manera contundent enfront de qualsevol irregularitat que puga afectar l’estabilitat i credibilitat de la nostra organització.