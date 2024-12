UGT dona 42.000 euros al compte solidari de la Mancomunitat de l’Horta Sud

El sindicat ha arreplegat aportacions de tota Espanya per a ajudar als municipis més afectats per la DANA



Totes dues organitzacions plantegen impulsar accions conjuntes per a ajudar a reciclar-se a les persones que perden l’ocupació

La Unió General de Treballadores i Treballadors del País Valencià (UGT-PV) ha realitzat una donació de 42.000 euros al compte solidari de la Mancomunitat de l’Horta Sud per a ajudar en la reconstrucció dels municipis afectats per la DANA. El secretari general, Ismael Sáez, i l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, han oficialitzat aquesta aportació aquest dilluns, 9 de desembre en una reunió en la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Fins a la institució comarcal s’han desplaçat Ismael Sáez al costat de la secretària d’Acció Sindical, Lola Ruiz, acompanyats pel secretari comarcal d’UGT de l’Horta Sud, Javier Maqueda, i la coordinadora comarcal, Violeta García. Per part de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa els ha rebuts, com a alcalde que té delegades parcialment funcions de la presidència per a assumptes relacionats amb la DANA, acompanyat de representants de la plantilla de la institució.

Ismael Sáez ha explicat que aquesta iniciativa va partir de les agrupacions d’UGT d’altres autonomies, juntament amb la federació estatal, en solidaritat amb els municipis afectats per la DANA. El sindicat va obrir un compte corrent on s’han depositat en les últimes setmanes 42.000 euros, el destí dels quals és ara el compte solidari de la Mancomunitat de l’Horta Sud. “Hem considerat que la institució que millor podia canalitzar aquests fons era la Mancomunitat”, ha explicat.

Per part seua, Carlos Fernández Bielsa ha agraït al sindicat el seu “compromís i esforç” en aquesta recaptació i també el seu suport “en moments tan complicats en els quals la solidaritat, de diferents maneres, és imprescindible”. “Les alcaldesses i els alcaldes dels municipis afectats seran els que decidisquen l’ús de tots els fons que estem arreplegant en la Mancomunitat”, ha indicat.

Des de l’Horta Sud, Javier Maqueta i Violeta García han incidit en les seqüeles en la salut mental que aquesta crisi ha deixat en bona part de la ciutadania, com per exemple en la infància. També ha valorat que la crisi pot suposar la destrucció de teixit productiu i el ressorgiment de professions tradicionals com l’obra de paleta, la lampisteria, l’electricitat i altres derivades de la reconstrucció d’immobles.

De fet, durant la trobada, totes dues organitzacions han valorat la situació econòmica de la comarca després dels efectes de la catàstrofe i han coincidit en la seua preocupació especialment per les persones autònomes i els xicotets negocis. D’aquí ve que hagen proposat accions conjuntes en el futur per a impulsar programes de formació a la ciutadania, que permeten que les persones que hagen perdut un treball puguen reciclar-se en els nous jaciments d’ocupació que sorgiran. UGT té una llarga tradició de col·laboració amb la Mancomunitat de l’Horta Sud ja que forma part dels Pactes Territorials per a l’Ocupació.