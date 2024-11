Últims dies per a inscriure’s en la quarta edició de Foios Little Fest

Tots els finalistes obtindran premi econòmic

T’agrada ballar, tocar instruments o gravar projectes audiovisuals? La localitat de Foios busca el teu talent a través de Foios Little Fest (FLF), el concurs que pretén impulsar la creativitat i qualitat artística de la joventut de la Comunitat Valenciana, i que finalitzarà el pròxim 29 de novembre el seu termini d’inscripció.

Així ho ha recordat el regidor de Joventut, Paco Serrano, que ha assenyalat que els requisits són “tindre entre 12 i 30 anys i residir en la Comunitat Valenciana, i com no, voler mostrar tot el seu potencial en la gala final que celebrarem en el mes vinent de desembre i que, cada any, ha sigut un moment molt gaudit pel públic”.

Tres categories

Com en anys anteriors, en la categoria de dansa es podran presentar peces clàssiques, neoclàssiques i contemporànies, i optar a un premi per a professionals (per als qui cursen o hagen cursat ensenyaments superiors) i un altre per a novells (dirigit a estudiants d’ensenyaments elementals o que estiguen cursant professionals). També es manté la modalitat de música clàssica per a novells i professionals.

Com a novetat d’aquesta quarta edició es troba la categoria d’audiovisuals, oberta tant a professionals del sector com a creadors de contingut i aficionats i aficionades.

Un jurat seleccionarà els i les finalistes, que podran mostrar el seu treball en la gala final, i els qui passen a aquesta fase, ja tindran assegurat un premi econòmic: 1.200 € per a la categoria superior i 550 € per a la categoria novell de dansa; un premi de 1.200 € per a la categoria superior i 550 € per a la categoria novell de música clàssica; i un premi de 750 € per a la categoria d’audiovisuals -500 per al primer premi, 150 per al segon i 100 per al tercer-.

Tots els detalls de la convocatòria poden consultar-se a través d’aquest enllaç: https://www.foios.es/sites/www.foios.es/files/docs/joventut/FLF/2024/20241028_BOP-208_Anunci_extracte_convocatoria_concurs_jove_flf_es_791182.pdf

Les inscripcions estan obertes fins al 29 de novembre de 2024 a través de https://foios.sedelectronica.es/?x=75WWS80F72o6huWI4yNqb0PMERAC18PMFlMhMXZvJMs7V2*y5Lnej1JJ2nS-*mz4ZL8ZYk6YFnx6O7hP7soEHFl7d5PXaw0n7ZeBJ02kgWHBiPtysTn3VTgJ311W873iWxFeH6QT5GhWJAK0grCbxRb*qRiOtwmkkHzInl*gvVWYr7R*mwoeyc-xjnDEHSPcJYnjdsGYah63BzHXY7TOXA .