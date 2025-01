Un Campament Reial per a totes les edats a Torrent

Des de hui dijous, 2 de gener, i fins al dissabte 4, els més menuts podran gaudir del Campament Reial dels Reis Mags, situat a la Plaça Amèrica.

Aquest espai, a més de ser un punt de trobada amb Melcior, Gaspar i Baltasar, inclou un mercat artesanal i activitats per a tots els públics. L’horari del campament és d’11:00 a 14:30 hores i de 17:00 a 20:30 hores.

Per facilitar l’accés, el trenet nadalenc patrocinat per IDEAT connectarà diferents punts de la ciutat amb la Plaça Amèrica. Amb dues rutes principals, des de la Plaça Corts Valencianes i l’Avinguda Olímpica, aquest transport promet ser una forma divertida de moure’s per Torrent. Els horaris són: de 10:45 a 14 hores i de 16:45 a 20 hores.